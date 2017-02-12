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男歌手撞臉池錫辰同合照 宋智孝笑嗨嗨

2017/02/12 07:24

品冠（右三）撞臉池錫辰（右二），開心與《Running Man》其他主持人合影。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓綜藝節目《Running Man》的成員來台，在10日歡喜舉辦見面會，歌手品冠帶著愛妻到場朝聖，並與長相超神似的池錫辰合影紀念，有著兄弟樣的2人首度同框，相揪合比大愛心，連身旁其他主持人宋智孝、Haha、金鍾國、李光洙，看了全笑得合不攏嘴。

池錫辰搶先在IG發文，PO出與品冠的合照，2人都擁有大鼻子及招牌的粗框黑眼鏡，池錫辰留言稱：「真的很高興，第一次見到面的品冠，謝謝你帶著花束來替我加油。」品冠昨晚也樂得在臉書發文：「也是蠻誇張的啦，得查一下族譜了。」

歌手品冠（右）與池錫辰合影，相揪合比大愛心。（翻攝自臉書）

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