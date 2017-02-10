金鋼狼要來台灣？！電影公司PO「楊桃」照洩密
2017/02/10 13:09
〔娛樂頻道／綜合報導〕《金鋼狼》系列的第3集《羅根》及將推出，這或許是休傑克曼最後一次演出「金鋼狼」，令許多粉絲們特別關注。今台灣片商10日中午在臉書透露他即將來台的消息，令粉絲相當期待。
休傑克曼的金鋼狼形象深植人心，一演就是17個年頭，不過他先前已宣布電影《羅根》將會是他的息「爪」之作，劇中年事已高治癒能力退化的金鋼狼，和老得無法走動的「X教授」將再度並肩作戰。台灣二十世紀福斯影片公司今天中午在臉書PO出「楊桃照」，寫下：「元宵節猜燈謎！猜猜誰要來台灣？明天兒揭曉～」許多粉絲留言「楊桃」的諧音是「羊逃」，因此紛紛猜測是金鋼狼將要來台。《ETtoday》報導，詢問片商公關，對方已讀不回。
相關新聞
- 2017漫威英雄大回歸/休傑克曼再披狼爪
- 休傑克曼直搗《羅根》內心 17年金鋼狼畢業
- 看懂認證標章 選對優酪乳
- （影音）女孩金剛狼現身！ 與休傑克曼聯手抗敵
- 前007加入《死侍2》？可能將演出這個角色
- 360環景看屋正夯 不出門也能看細節
- 〈SIHH首日 星光助陣〉桂綸鎂愛看賽車 自虧是漢子
- 萊恩雷諾斯不放棄邀金鋼狼加入死侍電影 休傑克曼這樣說...
- 萊恩雷諾斯：想要死侍跟金鋼狼一起演電影
- 休傑克曼聖誕驚魂記 下海游泳驚遇大白鯊
- 金鋼狼身上疤痕累累 導演這樣解釋...
- 金鋼狼自癒因子消失 最終章飽受慢性痛折磨
- 休傑克曼掰掰「金鋼狼」 告別信粉絲不捨
- 《鋼鐵擂台》可愛童星 現在變肌肉猛男！
- 傳奇落幕！休傑克曼順利殺青《金剛狼3》
- 休傑克曼「金鋼狼」有接班人？台灣男星嚷嚷搶演
- （劇透）金鋼狼《天啟》原始戲份揭曉 原本竟是⋯
- 暴力指數破表！限制級《金鋼狼3》宣告開拍
- 《X戰警：天啟》金鋼狼只客串？導演：沒那麼簡單
- 《X戰警：天啟》戲分加重 金鋼狼疑為秘密武器
- 藍色電影夢》飛躍奇蹟：凡夫俗子夢
- 休傑克曼海邊戲水 濕身激凸秀大肌肌
- 休傑克曼結婚20年 摟妻戲水甜蜜蜜
推薦新聞