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金鋼狼要來台灣？！電影公司PO「楊桃」照洩密

2017/02/10 13:09

休傑克曼可能抵台宣傳告別作《羅根》。（福斯提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《金鋼狼》系列的第3集《羅根》及將推出，這或許是休傑克曼最後一次演出「金鋼狼」，令許多粉絲們特別關注。今台灣片商10日中午在臉書透露他即將來台的消息，令粉絲相當期待。

休傑克曼的金鋼狼形象深植人心，一演就是17個年頭，不過他先前已宣布電影《羅根》將會是他的息「爪」之作，劇中年事已高治癒能力退化的金鋼狼，和老得無法走動的「X教授」將再度並肩作戰。台灣二十世紀福斯影片公司今天中午在臉書PO出「楊桃照」，寫下：「元宵節猜燈謎！猜猜誰要來台灣？明天兒揭曉～」許多粉絲留言「楊桃」的諧音是「羊逃」，因此紛紛猜測是金鋼狼將要來台。《ETtoday》報導，詢問片商公關，對方已讀不回。

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