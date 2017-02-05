（影音）男星堅持自己上 車被炸飛嚇到傻

J.K西蒙斯在《愛國者行動》中飾演關鍵警官傑佛瑞，有不少困難的動作戲。（翻攝自美網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢資深影星J.K西蒙斯演出新片《愛國者行動》，該片改編自震驚全球的波士頓馬拉松路跑爆炸案，出動2500名警力、全城追捕炸彈客的驚險過程，J.K西蒙斯扮演水鎮的警官傑佛瑞，為了更貼近角色，他和事件當事人傑佛瑞警官貼身相處一個月，因而結為好友，片中的住家、用車全都是對方提供，甚至親自指導片中最精采的槍戰，還原當時驚心動魄的真實模樣。

J.K西蒙斯力求完美，動作戲不用替身堅持自己上，但坦言被近身爆破戲嚇傻了。（翻攝自YouTube）

奧斯卡影帝J.K西蒙斯曾演出《進擊的鼓手》，嚴師形象深植人心，但他演什麼像什麼，這次演出關鍵的警官角色，再次顛覆觀眾對他的印象，工作力求完美的他，儘管已年過60歲，動作戲儘管有替身演員，他仍要親自上陣，不過，卻在一場爆破戲踢到鐵板，當時爆破的車子離他僅3公尺，車子被炸飛當下，讓他嚇得冷汗直流，另外，為了讓演出更傳神，他跟著傑佛瑞一起行動和巡邏達一個月，還在對方生日時請他們全家看棒球賽，讓傑佛瑞感嘆他根本不像什麼進擊的嚴師，而是十足的暖男。

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