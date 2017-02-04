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畢昂絲老爸大爆 女兒肚中懷的是龍鳳胎！

2017/02/04 09:48

畢昂絲（右）日前宣布自己喜懷雙胞胎，她的父親馬修諾爾斯更加碼爆料女兒懷的其實是龍鳳胎。（合成圖，翻攝自Celebitchy、畢昂絲官網）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國樂壇天后碧昂絲前天自行透過社交平台帳號，宣布自己與老公傑斯還有大女兒布魯艾薇即將喜迎雙胞胎的好消息，並加碼公開自己挺肚拍攝的絕美孕肚照，短短1天內讚數就逼近900萬，打敗了原先由小天后席琳娜保持的讚數最多紀錄，威登冠軍寶座。不過，畢昂絲僅透露自己腹中懷的是雙胞胎，並沒有透露寶寶們的性別以及目前懷孕月份等資訊，而她的親爸爸兼前經紀人馬修諾爾斯（Matthew Knowles），就大爆女兒腹中懷的是雙胞胎，引發熱議。

畢昂絲在宣布好消息的同時，也公開了一組性感孕照。（翻攝自畢昂絲官網）

馬修諾爾斯在接受《The Insider》訪問時，坦承自己在女兒發文前根本毫不知情，「我真的被嚇到了」，並表示當認識的人陸續發給他祝賀簡訊時，自己依然一頭霧水，不懂大家到底都在恭喜他什麼，直到別人叫他去看網路消息，他才終於發現女兒又懷孕了的天大消息，隨後馬上就打電話給女兒，曾經鬧不合的父女倆這次終於進行了一場愉快的聊天，而即將再次當外公的馬修諾爾斯也興奮大爆：「我真的為她與傑斯感到極度驕傲與開心，而布魯艾薇也即將要有弟弟跟妹妹了，她早就已經十分期待！」親口證實畢昂絲腹中的不僅是雙胞胎，還是一對龍鳳胎。

即將再次當阿公的馬修諾爾斯很替女兒感到開心。（翻攝自鏡報）畢昂絲的愛女布魯艾薇對於自己即將當姊姊也感到相當興奮。（翻攝自畢昂絲官網）

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