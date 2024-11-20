就是要吳慷仁！金馬影后親點台灣演員 喊話同場飆戲

金馬創投頒獎典禮，評審陳玉勳（左起）、楊雁雁、彭綺華。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕金馬創投會議閉幕暨頒獎典禮今天（20日）舉行，創投百萬首獎由導演王子懿的《蹺蹺板之戀》獲得，曾經以《熱帶雨》拿下金馬影后的楊雁雁此次受邀擔任評審，趁機喊話合作吳慷仁、鄭人碩。

創投評審陳玉勳、楊雁雁及彭綺華皆對這部作品讚不絕口，陳玉勳笑說，單看文字上的企劃書都覺得很難看，金馬創投會議時卻都活起來了，喜歡的作品實在太多了。他們特別提到今年來自東南亞的作品不少，馬來西亞的金馬影后楊雁雁對此相當開心且支持，表示當初會覺得怎麼可能站上金馬舞台，如今越來越多朋友被金馬看到，十分支持，「我真的覺得電影人很不容易，他的堅持可能好幾年，我很心疼，也很開心。」

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評審陳玉勳（左）、楊雁雁。（記者胡舜翔攝）

陳玉勳的新片《大濛》也起用了香港演員，他表示現在選角的選擇變多了，也很想與東南亞的演員合作，只是現在沒有管道。楊雁雁則表示想要與吳慷仁、鄭人碩合作，「他們都來馬來西亞演戲了，我也可以跟他們合作了吧！」前者曾演過《富都青年》，後者則演過《五月雪》，皆是馬來西亞電影。

評審楊雁雁。（記者胡舜翔攝）

被問到接下來想要演什麼角色？楊雁雁笑說「我可以離開媽媽一陣子嗎？」表示許多題材都與家庭、媽媽有關係，但也可以嘗試驚悚、動作，當場向陳玉勳毛遂自薦：「我演黑幫很兇狠的！我也可以演殺手。」

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