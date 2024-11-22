12強》韓國啦啦隊現身大巨蛋爆紅 網友狂敲碗：台灣需要妳

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2024世界12強棒球賽預賽落幕，韓國無緣晉級四強複賽。不過，為了這次比賽，韓國特地派出「SSG登陸者」4名人氣啦啦隊裴垂鉉、李妍珍、朴宰令、金渡娥來台為選手應援。其中被譽為「仁川女神」的金渡娥，意外成為場上焦點，圈了一票台灣粉絲，還讓不少人瘋狂敲碗直呼，「來台灣發展吧，台灣需要妳！」

「仁川女神」金渡娥。（翻攝自IG）

有網友20日在PTT表特版上曬出金渡娥這次來台應援的美照，以及熱舞的影片。只見皮膚白皙亮眼的她，擁有一對大眼睛，笑起來也是相當甜美動人，擁有一種鄰家女孩的可愛氣息，跳舞起來性感指數爆棚。該文章曝光後，立刻掀起討論，紛紛留言大讚，「超可愛」、「很頂」，也有親自到球場觀賽的網友指出，「日韓戰被她圈粉，大巨蛋這麼吵雜還能清楚聽到她的應援聲，非常賣力」。

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此外，已經有許多粉絲到金渡娥的IG留言區敲碗，希望她能來台灣發展，「來台發展吧！台灣需要妳」、「妳很可愛，被妳圈粉」、「可以開始認真學中文了！」

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