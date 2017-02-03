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汪東城獲強國1.5億網羅 點名楊冪卻慘遭秒拒

2017/02/03 18:09

汪東城（左）和楊冪（右）的合作破局。（合成圖，翻攝自汪東城、楊冪微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪東城在台以「飛輪海」和「終極系列」的偶像劇走紅，近年轉戰中國發展算是有聲有色，更傳出有對岸強國的電影公司想以3000萬人民幣（約1.5億台幣）的價格將他網羅到旗下，不料汪東城開出要和楊冪合作的條件卻踢到鐵板，慘遭對方狠拒！

汪東城拍戲之餘相當喜愛cosplay。（合成圖，翻攝自汪東城微博）

根據《鏡傳媒》報導，汪東城近來相當希望能夠在電影圈起步，而有中國的電影公司就相中他，甚至開出1.5億台幣的高價網羅，而汪東城方面也沒在客氣，不僅要對方替他量身打造一部電影，甚至點名希望跟中國人氣女演員楊冪合作。沒想到，電影公司提出邀約後，楊冪考慮都沒有考慮，就以「沒有檔期」秒拒絕，汪東城慘遭狠狠打槍。

楊冪（左二、右二）近期的合作對象包括趙又廷（左一）和黃軒（右一）等人。（合成圖，翻攝自《三生三世十里桃花》、《親愛的翻譯官》微博）

事實上，楊冪一直以來演出的作品都很火，而以往也能夠捧紅與他共同演出的男星，如《古劍奇譚》的李易鋒和《親愛的翻譯官》的黃軒，就是和楊冪合作之後讓原本人氣又更加翻倍，不知道汪東城原本是否也是想借助楊冪之力，讓自己大爆紅。

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