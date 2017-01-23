三星Note 7「炸機」懸案終破案！2電池製造商都出包

三星Note 7自燃調查報告，確認出包原因出在電池瑕疵。（路透社）

〔記者吳佩樺／南韓報導〕三星Note 7去年8月下旬開賣後，全球陸續發生自燃事件，無疑是史上最可恥的失敗；時隔多月後，終於釐清問題始末，今日早上在南韓總部公開調查報告，由三星行動通訊事業部總裁高東真親自主持，確認Note 7自燃原兇就是二家電池製造商都出包，道歉沒做好品管，未在上市前及早發現。

三星行動通訊事業部總裁高東真親自主持三星Note 7自燃調查說明會。（記者吳佩樺攝）

將時間推回事件初期，三星9月初便坦承是SDI電池製造商瑕疵，進而回收手機，全面改換另一家ATL電池，卻仍然無法遏止自燃，成為「懸案」，三星後續動員700名人員，測試逾20萬台Note 7，超過3萬顆電池，不斷模擬重現自燃現場。

三星今天在南韓總部舉辦三星Note 7自燃調查報告，並進行全球直播。（記者吳佩樺攝）

新出爐的調查報告證實二家電池都有問題，由三家第三方專業檢測機構佐證。Note 7採用捲繞式電池，SDI電池右上角有瑕疵，導致電極彎曲，使正負極間隔絕體脆弱，容易造成短路而起火；ATL電池則是靠近正極導電片的負極區域發生銅熔現象，所以短路。交通大學電機系教授陳科宏解釋：「簡單說前者是電池設計有問題，後者出在製程。」為避免未上市S8重蹈覆轍，三星強調採用更嚴苛標準，包括8大電池安全檢測。

三星Note 7自燃調查報告，南韓記者會現場齊聚大批媒體。（記者吳佩樺攝）