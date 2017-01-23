限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

三星Note 7「炸機」懸案終破案！2電池製造商都出包

2017/01/23 08:59

三星Note 7自燃調查報告，確認出包原因出在電池瑕疵。（路透社）

〔記者吳佩樺／南韓報導〕三星Note 7去年8月下旬開賣後，全球陸續發生自燃事件，無疑是史上最可恥的失敗；時隔多月後，終於釐清問題始末，今日早上在南韓總部公開調查報告，由三星行動通訊事業部總裁高東真親自主持，確認Note 7自燃原兇就是二家電池製造商都出包，道歉沒做好品管，未在上市前及早發現。

三星行動通訊事業部總裁高東真親自主持三星Note 7自燃調查說明會。（記者吳佩樺攝）

將時間推回事件初期，三星9月初便坦承是SDI電池製造商瑕疵，進而回收手機，全面改換另一家ATL電池，卻仍然無法遏止自燃，成為「懸案」，三星後續動員700名人員，測試逾20萬台Note 7，超過3萬顆電池，不斷模擬重現自燃現場。

三星今天在南韓總部舉辦三星Note 7自燃調查報告，並進行全球直播。（記者吳佩樺攝）

新出爐的調查報告證實二家電池都有問題，由三家第三方專業檢測機構佐證。Note 7採用捲繞式電池，SDI電池右上角有瑕疵，導致電極彎曲，使正負極間隔絕體脆弱，容易造成短路而起火；ATL電池則是靠近正極導電片的負極區域發生銅熔現象，所以短路。交通大學電機系教授陳科宏解釋：「簡單說前者是電池設計有問題，後者出在製程。」為避免未上市S8重蹈覆轍，三星強調採用更嚴苛標準，包括8大電池安全檢測。

三星Note 7自燃調查報告，南韓記者會現場齊聚大批媒體。（記者吳佩樺攝）

相關新聞

推薦新聞
宋仲基挺師弟展畫功 頻喊：寶劍對不起！ 宋仲基挺師弟展畫功 頻喊：寶劍對不起！
2017/01/23 07:13
撞臉川普千金！台灣女神太胸狂勝 撞臉川普千金！台灣女神太胸狂勝
2017/01/23 07:22
李炳輝2個月1商演苦撐 登台賺妻手術費 李炳輝2個月1商演苦撐 登台賺妻手術費
2017/01/23 06:32
三星Note 7「炸機」懸案終破案！2電池製造商都出包 三星Note 7「炸機」懸案終破案！2電池製造商都出包
2017/01/23 08:59
（影音）台粉再現神應援！一秒逼哭朴寶劍 （影音）台粉再現神應援！一秒逼哭朴寶劍
2017/01/23 07:33
宋仲基華語大噴發 朴寶劍驚呼XX 宋仲基華語大噴發 朴寶劍驚呼XX
2017/01/23 06:00
施易男送別小明明 盼來生再聚 施易男送別小明明 盼來生再聚
2017/01/23 06:00
私訊被求捐精 周湯豪深思後這樣回... 私訊被求捐精 周湯豪深思後這樣回...
2017/01/23 07:09
男星把妹功力一把罩 靠臉搭訕1秒就上手 男星把妹功力一把罩 靠臉搭訕1秒就上手
2017/01/23 07:18
宋仲基初見朴寶劍 讚他「有光環」會發光！ 宋仲基初見朴寶劍 讚他「有光環」會發光！
2017/01/23 07:11
男神撞杉！ 孔侑、黃曉明大衣要價11萬 男神撞杉！ 孔侑、黃曉明大衣要價11萬
2017/01/23 08:00
曹西平義氣挺鮮肉 自爆不收紅包 曹西平義氣挺鮮肉 自爆不收紅包
2017/01/23 07:37
歌聲震天 資深唱將飯店躲衣櫥練唱 歌聲震天 資深唱將飯店躲衣櫥練唱
2017/01/23 06:56
前蝙蝠俠被蜘蛛人痛揍 竟轉頭反嗆名台詞 前蝙蝠俠被蜘蛛人痛揍 竟轉頭反嗆名台詞
2017/01/23 08:47
溫嵐迷戀香氛 砸20萬考芳療證照 溫嵐迷戀香氛 砸20萬考芳療證照
2017/01/23 07:43
險搭上911死亡班機 男星決定拍反恐電影 險搭上911死亡班機 男星決定拍反恐電影
2017/01/23 07:29
三星Note 7爆炸調查今早出爐 全球等著看 三星Note 7爆炸調查今早出爐 全球等著看
2017/01/23 07:41
席琳娜傳新戀情 小賈翻白眼拒聽情敵的歌 席琳娜傳新戀情 小賈翻白眼拒聽情敵的歌
2017/01/23 08:37
張菲等待復出 自誇很好用 張菲等待復出 自誇很好用
2017/01/23 06:00
鼓鼓簽唱會被討債 大哥大喊醜八怪 鼓鼓簽唱會被討債 大哥大喊醜八怪
2017/01/23 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.