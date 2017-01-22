酸女權大遊行 新國家安全顧問之子慘遭美國隊長打臉

川普幕僚的國家安全顧問之子麥可弗林二世（左），今天因在推特上發表酸「女權大遊行」的言論，而被「美國隊長」克里斯伊凡（右）轉發打臉。（合成圖，翻攝自麥可弗林二世推特、EMPIRE）

〔記者陳昱均／綜合報導〕川普在昨天正式入主白宮，成為美國最新一任總統，之後也將讓自己所選定的政治團隊一起聯手來執政，而除了川普之外，他的這些幕僚人選也都備受爭議。退役陸軍三星中將麥克弗林（Michael Flynn）早在去年11月，就被川普委任為新的國家安全顧問，他的兒子麥可弗林二世（Michael Flynn Jr.）先前曾是川普競選團隊的助手之一，不過後來因轉發關於希拉蕊的假消息而被開除，今天他又在推特發文狠酸於世界各地舉行的「女權大遊行」，結果被「美國隊長」克里斯伊凡轉發打臉，引發熱議。

退役陸軍三星中將麥克弗林（右）是川普委任的新國家安全顧問，他的兒子麥可弗林二世（左）先前也在川普的競選團隊中擔任助手。（翻攝自麥可弗林二世推特）

來自全球各地的350萬名民眾，21日自發性走上街頭，要來對過去常發表歧視女性言論的川普進行示威，不少A咖明星也都參與其中，但麥可弗林二世對此似乎感到相當不以為然，在推特上對於美國全國有色人種協進會（NAACP）領導人在遊行活動上表示「會一直遊行到取得勝利為止」的言論做出回應，寫道：「什麼勝利？女性早就得到平等權益了，甚至已經在這個國家享有平等薪資，妳們到底還想要些什麼？免費的美指與美甲嗎？」

21日世界各地都有許多民眾自發走上街頭參加「女權大遊行」。（翻攝自臉書） 麥可弗林二世對於「女權大遊行」活動則顯得相當不以為然，甚至出言狠酸女性早就已經獲得平等了，不懂她們還想要追求什麼。（翻攝自麥可弗林二世推特）

這番言論讓在電影裡扮演「美國隊長」的男星克里斯伊凡相當看不下去，回轟：「如果你到現在還不能理解這些走上街頭的人所要面對的艱難處境，那請你還是回去再重讀一次你所發表的推文吧，因為你根本完美演繹了問題所在」，重重打臉麥可弗林二世，讓網友直呼：「不愧是美國隊長」、「我們真的需要美國隊長的拯救啊！」

麥可弗林二世的發言馬上就遭到平時也很關心各種社會議題的「美國隊長」男星克里斯伊凡轉發打臉，不少網友看了都拍手叫好。（翻攝自克里斯伊凡推特）