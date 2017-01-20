（影音）三立尾牙星光雲集 張榮華勉勵：為影視產業拼到最後！

三立尾牙，左起邵翔、劉奕兒、張立昂、謝佳見、黃薇渟、孫沁岳。（記者潘少棠攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立電視今晚（20日）舉辦企業尾牙，現場席開152桌，員工、貴賓及明星超過1800位共襄盛舉，由澎恰恰、苗可麗、許效舜、KID、曾國城等人輪番主持，現場包括華劇演員《浮士德的微笑》張立昂、劉奕兒、邵翔；《獨家保鑣》謝佳見、黃薇渟、孫沁岳；《狼王子》張軒睿；《愛上哥們》賴雅妍、畢書盡；《飛魚高校生》管麟、涂善存、黃宏軒、賴東賢、張洛偍及吳思賢、Popu Lady家家、董事長樂團等近百位藝人出席，眾星雲集！

三立尾牙，左起邵翔、劉奕兒、張立昂、張榮華、謝佳見、黃薇渟、孫沁岳。（記者潘少棠攝）

活動一開始，三立總經理張榮華首先上台勉勵員工們：「三立是台灣電視台，堅持專業品質、正向力量，我們要負起媒體責任，堅持原創，做最好的品質！」除此之外，還提到已經辦了5年的華劇大賞愈辦愈艱難，但感謝很多藝人雖然不在台灣，卻仍願意趕回來支持三立，一同做最艱難的事情，感慨的說：「有人說少做戲賺的錢還更多，但我們為影視產業努力，拼到最後！」

三立尾牙，左起許效舜、澎恰恰、苗可麗。 （記者潘少棠攝） 三立尾牙，左起謝佳見、黃薇渟、孫沁岳。 （記者潘少棠攝） 三立尾牙，三立總經理，張榮華。 （記者潘少棠攝）