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安心亞《紅白》拉傷頸部 阿Ken扮GFRIEND比美

2017/01/20 19:02

安心亞為《2017超級巨星紅白藝能大賞》首次挑戰高難度性感熱舞。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕安心亞為台視除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》特別設計了從未挑戰過的高難度性感舞蹈表演，其中地板動作更是讓她吃盡苦頭，苦練動作時還不小心拉傷頸部，上台前還特地做了針灸治療減輕疼痛，好在台上翻滾動作都順利完成。

安心亞為《2017超級巨星紅白藝能大賞》首次挑戰高難度性感熱舞。（台視提供）

下台之後頸部傷又開始隱隱作痛，安心亞說：「為了《紅白》的舞台能完美呈現、一切都很值得。」2016年安心亞主演的偶像劇《狼王子》收視亮眼，緊接著又發了新專輯，她笑著表示，自己的收入都是交給媽媽全權處理，新年的時候沒辦法包紅包給媽媽，反而要期待媽媽包紅包給她；新的一年希望可以像這次的挑戰一樣，繼續挑戰自己的極限。

阿Ken初次登上《2017超級巨星紅白藝能大賞》舞台，特別打扮與南韓女團GFRIEND一樣的造型。（台視提供）

首次登上《紅白》舞台的阿Ken，則是挑戰風格迥異的兩套變裝造型，尤其是為了久違的女裝扮相，特別訂製與南韓女團GFRIEND同款的洋裝，還特別請造型師連妝容的細節都不能放過，力求完美的他表示：「雖然我可以當她們叔叔了，但現在還想加入她們的團體。」阿Ken再三強調自己已經好幾年沒有扮過女裝了，在後台遇到好幾位朋友第一次看到都很驚豔，他得意的笑說：「我從她們的眼神中看到了落寞，她們都覺得為什麼我比她們漂亮。」在休息室和GFRIEND相見的時候，他更奮的表示：「有從她們的眼神看出對台灣女孩的佩服，我替台灣女孩們爭一口氣了！」

阿Ken初次登上《2017超級巨星紅白藝能大賞》舞台，特別打扮與南韓女團GFRIEND一樣的造型。（台視提供）阿Ken初次登上《2017超級巨星紅白藝能大賞》舞台，特別打扮與南韓女團GFRIEND一樣的造型。（台視提供）

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