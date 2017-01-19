以前是情場浪子 陶晶瑩曝收服李李仁秘訣

李李仁（右）和陶晶瑩（左）結婚11年，仍互敬互愛、甜蜜如昔。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「陶子」陶晶瑩和老公李李仁結婚11年仍甜蜜如昔，是演藝圈的知名恩愛夫妻檔，令許多人好奇他們維持婚姻熱度的秘訣，李李仁也擁有愛妻愛家的極佳形象，近日陶晶瑩受訪時透露，其實老公以前是個情場浪子，甚至在外根本不可能牽女友的手，沒想到走入家庭後，變成緊緊黏著家人的感性老爸。

李李仁和陶晶瑩結婚11年，仍互敬互愛、甜蜜如昔。（翻攝自臉書）

據《鏡週刊》報導，陶晶瑩爆料，李李仁認識她之前是個浪子，跟女友在外面牽手根本不可能，也絕不會在外人面前哭，沒想到婚後時時掛念家人，哭戲變得很會演，陶晶瑩笑說：「我問他到底想到什麼，結果對方回答『想到不能跟你們見面就會哭』，我想說也還好吧！」透露好氣又好笑的無奈，她說兩人有時候會去打羽毛球，曾看到別的夫妻因為一方沒接到就吵架，他們便會有默契的互看一眼，提醒彼此「我們不要這樣子」，認為在婚姻裡也是一樣，在有能力範內能處理，誰就去接，有這樣的共識，相處就不成問題。

李李仁好老公、好爸爸形象深植人心，殊不知跟陶子交往前是情場浪子。（翻攝自臉書）

而她雖然平時大女人形象，在老公面前可是小女人，在李李仁有重要工作前，她會貼心幫對方敷臉，在腳上塗乳液，但偶爾還是會顯露大女人個性，不過她也坦言夫妻間就是該「忽大忽小」並從中找到默契配合，最後她也強調，夫妻能吵到跳樓的事都是小事，如果能回頭想想對方的付出，包容、體諒、互助，如此正面的態度，也難怪結婚11年仍像熱戀情侶。