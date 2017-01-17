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陳喬恩這次沒缺席 「5朵花」合體了

2017/01/17 20:18

「七朵花」成員又合體聚會，讓粉絲陷入回憶。（翻攝自賴薇如臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由「孫總」孫德榮成立的經紀公司「喬傑立」當年捧紅許多團體，如「5566」、「K ONE」、「183 Club」和「七朵花」都是旗下藝人，其中，女團「七朵花」成員「小潔」屈旻潔，日前才出面指控公司當年獨厚陳喬恩，讓當時未成年的她感到很受傷。今日，賴薇如也在臉書曬出「七朵花」合體照，卻獨缺王宇婕、小潔，也讓粉絲感到非常可惜。

小潔（左二）日前在節目上淚訴當年公司都把資源給陳喬恩（右二），讓她相當傷心。（翻攝自賴薇如臉書）

賴薇如今日在臉書曬出「五朵花」合照，並寫道，「朋友還是老的好！5朵花集合！！
每次ㄧ見面就有聊不完的話題，總是聊到忘了時間⋯」連長時間在中國拍戲的陳喬恩也出席聚會，可以看出5人深厚的友誼。事實上，「七朵花」解散後，團員們私底下仍有連絡，但對於合體再次活動的想法，卻一直沒有共識，今日薇如又曬出「七朵花」合照，也勾起粉絲當年回憶，「好令人懷念的組合」、「你們可以合體好感動」、「還有兩朵，小潔消失了？

王宇婕當年因為合約問題，是最早退出「七朵花」的成員。（翻攝自王宇婕臉書）

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