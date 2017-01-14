班奈狄克沒空演《復仇者聯盟3》 奇異博士替身代打

由班奈狄克演出的漫威新角色「奇異博士」，受到不少好評。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由英國男星班奈狄克康柏拜區飾演的漫威新超級英雄《奇異博士》，上映後大受好評，而這個角色也被證實將會加入復仇者聯盟陣容，但是班奈狄克行程真的非常忙，忙到無法飛到美國加入拍攝，為了不延宕進度，《復3》劇組決定邀請來自百老匯舞台劇出身的演員當替身，替他完成所有「奇異博士」的戲份。

據美國媒體《Page Six》報導，因班奈狄克最近在英國忙著拍攝新片《The Current War》分身乏術，無法前往美國加入《復仇者聯盟3》，製作團隊請來1名百老匯舞台劇演員艾倫拉札爾來充當替身，幫他完成所有戲分，艾倫的身材、身高都和班奈狄克差不多，因此獲選成為他的替身，他將和「鋼鐵人」小勞勃道尼等人演出對手戲，不過班奈狄克隨後也將補拍其他近距離的鏡頭，消息人士也表示：「製作團隊不會就這樣，把他的臉用特效貼到另一名演員身上。」

班奈狄克太忙，《復仇者聯盟3》決定找替身代他上場，演員為艾倫拉札爾。（翻攝自網路）