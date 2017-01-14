限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

班奈狄克沒空演《復仇者聯盟3》 奇異博士替身代打

2017/01/14 10:01

由班奈狄克演出的漫威新角色「奇異博士」，受到不少好評。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由英國男星班奈狄克康柏拜區飾演的漫威新超級英雄《奇異博士》，上映後大受好評，而這個角色也被證實將會加入復仇者聯盟陣容，但是班奈狄克行程真的非常忙，忙到無法飛到美國加入拍攝，為了不延宕進度，《復3》劇組決定邀請來自百老匯舞台劇出身的演員當替身，替他完成所有「奇異博士」的戲份。

據美國媒體《Page Six》報導，因班奈狄克最近在英國忙著拍攝新片《The Current War》分身乏術，無法前往美國加入《復仇者聯盟3》，製作團隊請來1名百老匯舞台劇演員艾倫拉札爾來充當替身，幫他完成所有戲分，艾倫的身材、身高都和班奈狄克差不多，因此獲選成為他的替身，他將和「鋼鐵人」小勞勃道尼等人演出對手戲，不過班奈狄克隨後也將補拍其他近距離的鏡頭，消息人士也表示：「製作團隊不會就這樣，把他的臉用特效貼到另一名演員身上。」

班奈狄克太忙，《復仇者聯盟3》決定找替身代他上場，演員為艾倫拉札爾。（翻攝自網路）

相關新聞

推薦新聞
海倫清桃神隱躲夫 戴發奎鬆口離婚... 海倫清桃神隱躲夫 戴發奎鬆口離婚...
2017/01/14 07:15
海倫清桃神隱第3天 原來她逃到這裡... 海倫清桃神隱第3天 原來她逃到這裡...
2017/01/14 07:12
潤娥親簽少一個「o」被疑造假？見面會仲介商：可能是漏了 潤娥親簽少一個「o」被疑造假？見面會仲介商：可能是漏了
2017/01/14 07:22
炫富女星沒穿內褲 洩春光被虧炒新聞 炫富女星沒穿內褲 洩春光被虧炒新聞
2017/01/14 09:02
天海祐希單身自嘲 高EQ化解尷尬離婚習題 天海祐希單身自嘲 高EQ化解尷尬離婚習題
2017/01/14 07:57
（影音）田馥甄指定這首歌 林俊傑唱到爆青筋 （影音）田馥甄指定這首歌 林俊傑唱到爆青筋
2017/01/14 08:46
白人演麥可傑克森 女兒譙「噁心」電視台下架 白人演麥可傑克森 女兒譙「噁心」電視台下架
2017/01/14 08:57
（影音）都被灌醉了！田馥甄空靈獻唱《追夢人》 （影音）都被灌醉了！田馥甄空靈獻唱《追夢人》
2017/01/14 08:21
（影音）強國女團爆抄襲 網友：Apink＋GFRIEND （影音）強國女團爆抄襲 網友：Apink＋GFRIEND
2017/01/14 08:07
劉樂妍一中自表 開嗆「正宗」K到強國人 劉樂妍一中自表 開嗆「正宗」K到強國人
2017/01/14 10:13
阿部寬情遇天海祐希慘 不是斷頭就是鬧離婚 阿部寬情遇天海祐希慘 不是斷頭就是鬧離婚
2017/01/14 06:00
班奈狄克沒空演《復仇者聯盟3》 奇異博士替身代打 班奈狄克沒空演《復仇者聯盟3》 奇異博士替身代打
2017/01/14 10:01
圍棋女神黑嘉嘉闖星河 老爸看宣傳照 驚呼哪位? 圍棋女神黑嘉嘉闖星河 老爸看宣傳照 驚呼哪位?
2017/01/14 06:00
宋仲基回禮朴寶劍 台灣合體 宋仲基回禮朴寶劍 台灣合體
2017/01/14 06:00
徐亨下麵功力 老婆讚不絕口 徐亨下麵功力 老婆讚不絕口
2017/01/14 06:00
女神94狂！潤娥見面會無翻譯 韓星第一人 女神94狂！潤娥見面會無翻譯 韓星第一人
2017/01/14 10:20
吳宗憲沒妹可看 主持秒沒力 吳宗憲沒妹可看 主持秒沒力
2017/01/14 06:00
陳玉勳掃到無妄之災 躲進健忘村忘憂 陳玉勳掃到無妄之災 躲進健忘村忘憂
2017/01/14 06:00
鈴木亞美當媽咪了 擁嫩兒報喜 鈴木亞美當媽咪了 擁嫩兒報喜
2017/01/14 06:00
康妮《告解》情路坎坷 裘德洛野心虧川普 康妮《告解》情路坎坷 裘德洛野心虧川普
2017/01/14 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.