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娛樂 最新消息

周潤發苗僑偉排隊引圍觀 巨星平民美食地圖大公開

港星苗僑偉（左）、周潤發乖乖和民眾一起排隊買美食。（香港星島日報）港星苗僑偉（左）、周潤發乖乖和民眾一起排隊買美食。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕港星「發哥」周潤發常因跑步被網友野生捕獲，近日他與另一港星苗僑偉接連被港民在街頭目擊，據說2人身影遍集太子鬧區的燒餅店，以及大埔泰式餐館，低調親民作風引發討論。

近日有民眾在香港太子一間新開燒餅店前排隊，驚喜發現苗僑偉就在眼前，正當網友準備拍下苗僑偉，竟發現旁邊一同排隊還有影帝周潤發。網友事後分享照片，指2位巨星非常認真地觀看燒餅製作過程，形容2人可愛、親民很有草根味。

周潤發苗僑偉排隊引圍觀 巨星平民美食地圖大公開周潤發同日中午在大埔大美督村一家泰國菜館被捕獲。（香港星島日報）

據悉，當時同行還有苗僑偉的明星太太戚美珍，一行人買完燒餅後，和普通人一樣手提塑膠袋站在路邊閒聊，完全沒有巨星架子。粉絲留言：「太子看到一家新開的燒餅店好多人，嘗嘗鮮試吃，竟發現苗僑偉就在我眼前排隊！回過神再偷拍一下竟然又發現發哥就在隔壁，這20元港幣（約82元台幣）燒餅吃的值啦。」

而同日中午，又有網友在大埔大美督村的一家泰國菜館，偶遇周潤發、苗僑偉、黃日華及鄭則仕，一行人更成功合照。照片中見到近年跟周潤發跑步的鄭則仕，精神很好，身形逐漸回復昔日大肚腩狀態。

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