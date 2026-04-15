周潤發苗僑偉排隊引圍觀 巨星平民美食地圖大公開

港星苗僑偉（左）、周潤發乖乖和民眾一起排隊買美食。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕港星「發哥」周潤發常因跑步被網友野生捕獲，近日他與另一港星苗僑偉接連被港民在街頭目擊，據說2人身影遍集太子鬧區的燒餅店，以及大埔泰式餐館，低調親民作風引發討論。

近日有民眾在香港太子一間新開燒餅店前排隊，驚喜發現苗僑偉就在眼前，正當網友準備拍下苗僑偉，竟發現旁邊一同排隊還有影帝周潤發。網友事後分享照片，指2位巨星非常認真地觀看燒餅製作過程，形容2人可愛、親民很有草根味。

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周潤發同日中午在大埔大美督村一家泰國菜館被捕獲。（香港星島日報）



據悉，當時同行還有苗僑偉的明星太太戚美珍，一行人買完燒餅後，和普通人一樣手提塑膠袋站在路邊閒聊，完全沒有巨星架子。粉絲留言：「太子看到一家新開的燒餅店好多人，嘗嘗鮮試吃，竟發現苗僑偉就在我眼前排隊！回過神再偷拍一下竟然又發現發哥就在隔壁，這20元港幣（約82元台幣）燒餅吃的值啦。」

而同日中午，又有網友在大埔大美督村的一家泰國菜館，偶遇周潤發、苗僑偉、黃日華及鄭則仕，一行人更成功合照。照片中見到近年跟周潤發跑步的鄭則仕，精神很好，身形逐漸回復昔日大肚腩狀態。

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