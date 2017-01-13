吵架跳車！余祥銓才喊娶 女友太像媽爆分手

余祥銓和交往半年的女友分手。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕余天和李亞萍的兒子余祥銓因為星二代的身分，一舉一動總是備受關注，不僅常被酸是「靠爸一族」，其高潮迭起的感情生活也一直是焦點所在。日前，他不僅帶著交往半年女友出席參加外婆的告別式，還放話說存到300萬頭期款買房子就跟對方結婚，不料，今日竟爆出余祥銓又跟女友ㄘㄟˋ了！

余天（右）說余祥銓（左）跟女友分手的原因是太像媽媽李亞萍（左二）。（資料照，記者陳奕全攝）

根據《蘋果日報》報導，余祥銓今日坦承已經跟女友分手，兩人先退回好朋友關係，至於分手原因是什麼，余天則爆料說是兒子認為女友太愛碎念、跟媽媽太像，因此才會受不了，但此說法遭到兒子否認。余天還表示，兒子和女友吵架時女友太生氣，甚至自己跳下車，把余祥銓自己留在車上，不過其實余天認為碎念沒什麼不好，像他跟李亞萍還不是維繫了40多年婚姻。

事實上，之前李亞萍和余天都曾表示很喜歡余帶去告別式的這個女友，因為她會督促兒子上進，不像之前的女友只會一起吃喝玩樂，且余祥銓也說女友很懂得跟長輩相處的道理，很得家人歡心。不料，如今余祥銓卻和女友分手，等於買房結婚的大夢也隨之夢碎。

余祥銓（左）和女友（右）一同出席余外婆的喪禮。（資料照，記者胡舜翔攝）