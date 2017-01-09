林心如好忙 愛女剛產下一胎馬上接著來

林心如在劇中飾演武術高強的俠女，在劇中不管是馬戲、武打戲樣樣自己來。（中視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕藝人林心如在中視《秀麗江山長歌行》中身兼女主角與製作人，她笑稱這齣戲可是她懷了三年才生下來的孩子。就這麼巧，就在此劇首播前夕，林心如順利產下愛女，她在粉絲團上PO出一句「歡迎我們的小天使」公告喜訊，同劇演員好友們都開心祝賀她「雙喜臨門」。

此劇改編自李歆的網路小說《秀麗江山》，劇情講述陰麗華（林心如飾）和青梅竹馬劉秀（袁弘飾）在錯綜複雜的戰亂格局中，衍生了一段亂世愛戀，其中也蘊含了皇位爭奪和後宮爭位等故事。

林心如在劇中飾演的陰麗華，是一個兼具美貌與聰慧，又俠義心腸、武術高強的武俠女。劇中不管是馬戲、武打戲樣樣自己來，動作流暢讓導演林峰與演員袁弘都讚不絕口。袁弘表示，自己在拍這部戲時最感到意外的就是，林心如竟然拿得動那些兵器槍劍，畢竟那些槍劍，一個比一個高大且重。

電視劇《秀麗江山長歌行》號稱集結高顏值和超實力派的演員們一同擔綱演出，由林峰、陳權執導，林心如、袁弘、李佳航、王媛可、于波、關智斌、宗峰岩、王琳等領銜主演，再加上台灣超資深實力派的李立群、演技派洪小鈴、戴君竹共同演出。

袁弘對於林心如拿得動兵器槍劍，感到相當意外。（中視提供）