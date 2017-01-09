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（影音）萊恩葛斯林威奪影帝 得獎感言逼哭網友

2017/01/09 11:07

萊恩葛斯林憑藉《樂來越愛你》奪下「音樂與喜劇類」影帝。（路透社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕第74屆金球獎頒獎典禮，於台灣時間9日早上盛大舉行，而「音樂與喜劇類」的最佳男主角剛剛出爐，由原本就是奪獎大熱門的《樂來越愛你》萊恩葛斯林順利奪得，今天穿著一身白色西裝的他，上台後發表了一段十分動人的得獎感言，讓網友忍不住直呼：「太感動了！」

萊恩葛斯林今天穿著一身白西裝登上金球獎紅毯。（歐新社）

萊恩葛斯林先是謝了《樂來越愛你》導演達米恩查澤雷以及搭檔的女主角艾瑪史東，還搞笑表示獎座是共同屬於他們3人的，之後會把獎座剁成3半好讓每個人都能拿一份，引人發笑；但接下來他就正經嚴肅地說，自己有一個特別想要拿出來感謝的人，感性說道：「在我忙著唱唱跳跳、談鋼琴，擁有人生中這段最特別經歷的時候，我的妻子（伊娃曼德斯）則忙著照顧我們的大女兒，肚裡還懷著第二胎，甚至還得幫忙他的哥哥對抗癌症病魔。」

萊恩葛斯林（右）在發表得獎感言時，感性謝了在他拍片期間內扛下不少家庭事務的妻子伊娃曼德斯（左）。（翻攝自Vanity Fair）

接著萊恩葛斯林就吐露：「如果她（妻子）沒有扛下這一切，我就不會有那些經歷，今天站在這裡的也就會是別人，甜心謝謝妳！」夫妻倆恩愛又能互相扶持的模樣，打動了不少人。而除了在感謝自己最摯愛的妻女之外，萊恩葛斯林也透露，希望能把這個獎獻給不幸於去年因癌症病逝的妻子伊娃曼德斯親哥哥卡洛斯曼德斯（Carlos Mendez），藉此來追悼他，看完這段得獎感言，不禁讓眾人都紅了眼框。

除了想把獎座獻給《樂來越愛你》導演達米恩查澤雷以及搭檔的女主角艾瑪史東外，萊恩葛斯林也表示想把這個獎獻給妻子伊娃曼德斯（左）在去年不幸因癌症過世的哥哥卡洛斯（右）。（翻攝自每日郵報）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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