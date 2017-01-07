施易男痛失母親！歌仔戲天王「小明明」跌倒過世

台灣歌仔戲四天王之一的小明明，今（7）日驚傳在家中跌倒，送醫後仍回天乏術過世，享年75歲。（圖擷取自小明明臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕被封為台灣歌仔戲四天王之一，男演員施易男的母親小明明，今（7）日清晨驚傳在家跌倒，送往汐止國泰醫院時已無生命跡象，享年75歲。

小明明本名巫明霞，也是演員施易男的母親。（圖擷取自小明明臉書）

據《鏡傳媒》報導，與柳青、楊麗花、葉青被封為「台灣四大歌仔戲天王」的小明明，今日驚傳過世。小明明曾是主演過上百部台語電影，與上千及電視歌仔戲的當家花旦，更自組明霞歌劇團，傳授新一代年輕一輩歌仔戲技藝。

小明明本名巫明霞，出生南投縣水里鄉，她出身歌仔戲世家，4歲開始客串登台，是台灣歌仔戲黃金時期的當家花旦，並因主演《盲女》系列電影而走紅全台與東南亞，上月11日還在大稻埕戲院上演年度大戲《洛神》。

報導指出，今日清晨5時她在家跌倒，後腦勺嚴重受傷，家屬發現後立即求救，送往醫院時已無呼吸心跳，急救後仍回天乏術，汐止國泰醫院證實此事，並說後續事宜已交由禮儀公司處理，家屬將陪伴昔日巨星走完人生最後的路。

小明明與施易男感情是在演藝圈出了名的好，因施易男爸爸早逝，小明明一人扶養2個兒子長大，施易男臉書中常有與媽媽出遊或用餐的照片，而今日施易男在馬來西亞宣傳新專輯，未能見到媽媽最後一面