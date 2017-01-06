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（影音）想跟爸媽出櫃？ 唐立淇解析這樣做...讓同志淚推

2017/01/06 23:03

唐立淇在YouTube上解析怎樣向爸媽出櫃。（擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕唐立淇常常在臉書開直播和粉絲大聊星座運勢，神準預測也被網友封為「唐國師」，她近期在「愛最大」YouTube，以星座的角度為同志解惑，其中聊到「十二星座如何跟父母出櫃」時，細心地將父母依照星座分成3類，詳細解說讓很多同志朋友紛紛回應「真的很感謝老師解析，聽過最感動知心的回應」。

唐立淇常常在臉書分享星座解析。（翻攝自唐立淇臉書）

唐立淇日前在YouTube的愛最大頻道中，細心回答要怎麼跟各種星座的父母出櫃，她把父母依照星座分成「開創宮、固定宮、變動宮」，她說，開創宮的牡羊、巨蠍、天秤和摩羯父母，基本上是非常保護孩子的，他們會反對純粹是擔心孩子在外面遭受欺負，她建議如果要跟開創宮星座出櫃，「要讓他們有安全感...希望他能理解你」。

唐立淇分析星座神準，被網友封為「國師」。（翻攝自唐立淇臉書）

接著唐立淇提到固定宮的金牛、獅子、天蠍、水瓶父母，她提醒如果要跟固定宮父母出櫃，將會是場漫長的戰役，因為固定宮的父母通常天生就認定某些事情是好的，某些事情是壞的，要改變他們的想法要有長期革命的心理準備，不過她也表示，這類型的父母算是大好大壞，搞不好這些父母原本就覺得有些奇奇怪怪的事情本來就不奇怪，那其實就會坦然接受孩子出櫃。

最後唐立淇提到的是變動宮的雙子、處女、射手、雙魚父母，她表示這類型的父母喜歡跟孩子打成一片，但也容易煩惱，如果有一天發現這類型父母是真的理解你的時候，那可以選擇出櫃。

不過解析完後，唐立淇也提醒網友要有耐心，「每個人跟父母出櫃都要給他點時間，因為你在挑戰，一開始一定都有衝撞」 。

相關影片：影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒。

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