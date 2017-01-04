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張智峰奮戰原因有洋蔥！ 嚴立婷曝為「他」而打

2017/01/04 20:48

嚴立婷（左）對老公張智峰（右）的敬業態度佩服不已。（翻攝自嚴立婷臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星嚴立婷和球員張智峰不僅婚姻已經邁入第7年，還育有超萌的兒子「Willson」，幸福的家庭令人相當稱羨。而昨日，張智峰以「單場貢獻9.5分、5.5籃板」、暌違5季再度獲得「單週最有價值球員」，也讓嚴立婷感動稱張智峰已是一種精神象徵。

張智峰於本球季表現良好。（資料照，記者王藝菘攝）

張智峰昨日獲得「單週最有價值球員」後，老婆嚴立婷便在臉書發文透露，在她和老公在一起的10年間，對方不曾有任何一刻因為年齡或各種原因停止鍛鍊自己，儘管近年來球隊為了要培養新人，時常犧牲資深球員的上場時間，但是老公依然一心一意想著要為球隊爭取勝利，這種信念不僅讓他獲得「最有價值球員」，也讓嚴立婷大讚：「『薑還是老的辣』已經不足以形容張智峰了。

此外，嚴立婷還透露，張智峰曾經跟她說，年輕的時候他是為了「自己和球隊榮譽」而戰，但現在，他是為了「成為兒子的驕傲」而戰，因為他還能打！張智峰對籃球的熱愛和奉獻不僅深深感動了嚴立婷，也讓嚴立婷大放閃光表示：「在我心中，有一種籃球精神，就叫張智峰。

嚴立婷臉書全文。（翻攝自嚴立婷臉書）

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