星巴克亞太獨家 夜晚搖身東區小酒館

星巴克 「典藏氮氣冷萃咖啡」將氮氣注入低溫慢速萃取的冷萃咖啡中，創造出如奶油般綿密泡沫，230元～280元。（統一星巴克提供）

〔記者凃盈如／台北報導〕統一星巴克太創全新的咖啡館型態，看準東區時尚指標客層，於龍門門市開創了「Starbucks Evenings」作法，於下午4點之後，除全時段供應的咖啡飲品，更加入的了酒類選擇，包含使用星巴克咖啡豆精釀的獨家咖啡啤酒、紅／白酒以及氣泡酒等，搭配多款餐點，提供消費者下班聚會的新選擇。

星巴克「咖啡啤酒系列」共3款，含哥倫比亞香草奶油艾爾、瓜地馬拉節慶司陶特8%、熱帶果香酒花艾爾。（統一星巴克提供）

統一星巴克總經理徐光宇表示，龍門門市為星巴克於亞太市場首度導入該計畫的門市，也是得到星巴克總部認可的新型態咖啡館，但關於拓展此概念的未來計劃，需視消費者反應而定，他強調，星巴克門市仍以販售咖啡為主。經營方面，本次嘗試提供酒精類飲料，可望讓營業時段更加完整。

「典藏冰搖濃萃咖啡」Starbucks Reserve® Iced Shakerato Bianco，為冰搖咖啡，含極速冷卻的濃縮咖啡香以及香草籽調味的糖漿所製成的甜奶油香。175元～190元。（統一星巴克提供）

此外，本次在龍門門市也全新推出「典藏氮氣冷萃咖啡Nitro Starbucks Reserve® cold Brew」及「典藏冰搖濃萃咖啡Starbucks Reserve® Iced Shakerato Bianco」兩大飲品結構，前者是將氮氣注入低溫慢速萃取的冷萃咖啡之中，於上層創造如奶油般綿密的泡沫，帶有咖啡豆獨特的巧克力與柑橘風味；後者則為冰搖咖啡，帶有急速冷卻的濃縮咖啡香氣，搭配香草籽調味糖漿製成的甜奶油，呈現焦糖香甜的味道。

位於信義區COMMUNE A7的「臺虎露飲車」，顛覆貨櫃概念，以「帶精釀啤酒踏上人生旅程」為設計概念，改造1981年復古Airstream露營車，耶誕、跨年時分人潮絡繹不絕。（臺虎精釀提供）

據了解，本次與星巴克合作的是本土知名精釀啤酒品牌「臺虎精釀」，該公司目前於台北市擁有2家人氣啤酒體驗室「啜飲室」，且曾與金馬獎、台北國際藝術博覽會合作，於汐止設有酒廠，近來受邀加入全台首座貨櫃市集COMMUNE A7，顛覆貨櫃概念，以1981年復古Airstream露營車改造成行動精釀啤酒吧「臺虎露飲車」。本次臺虎精釀與星巴克的全球首發合作，勢必為市場再掀起一波飲品新風潮。

「臺虎露飲車」每日精挑細選18款精釀生啤酒，呈現台灣在地特色。（臺虎精釀提供）

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