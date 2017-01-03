（獨家）田中實加淪藝名 陳宣儒嗆告《灣生》導演

陳宣儒假冒日本人身世穿幫，田中實加淪為藝名。（記者王捷攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕陳宣儒（藝名田中實加）假冒「灣生」風波持續延燒，繼紀錄片《灣生回家》導演黃銘正跳出來說明，今陳宣儒仍以田中實加之名發簡訊給本報嗆聲黃銘正和花蓮吉安慶修院的陳義正，還特別針對黃銘正提出7點提問，質疑他對《灣》片的參與度，揚言將訴諸法律。

對此黃銘正回應：「我昨天挺身而出，只是為了悍衛灣生與電影製作本身的真實性。大家進戲院所看到的電影內容均屬實，未欺騙觀眾。至於陳小姐提出的這幾個問題，我當然可以坦蕩說明，只是此非電影真假的決定因素，不需利用公眾版面來討論」，火藥味頗濃。

簡訊全文。（本報記者提供）

原文：

関於先前道歉函都是真。對我犯的錯我坦承面對誠心道歉。

對於不實指控我會努力證實。

關於最近黃銘正導演與慶修院陳義正不實指控，以及網路不實報料等，目前已整理相關資料，也委託律師準備做後續事宜。

也請記者反問黃銘正先生：

1.是否參與全程剪接

2.他是否接觸過音樂製作、演唱者、動畫、特效⋯⋯等人

3.清水奶回台部分是否為他所拍

4.用「ぷるさと（故鄉）」貫穿全片是否是他的構想

5.為什麼要用法會當開埸其原因和理由是什麼？

6.後製定片他是否有出席看片子？

7.他是否看過田中和所有灣生的書信往來？田中是否完全沒見過灣生？田中是否和所有灣生獨處過？」

謝謝各位記者，辛苦了。

田中實加（陳宣儒）