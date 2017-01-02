（獨家）《灣生回家》 田中實加國小畢業照曝光

田中實加（陳宣儒，改名前為陳金燕）偽造身世宣稱是灣生後代，昨天承認自己是土生土長高雄人，今天則又被起底國小畢業照。（讀者提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕監製《灣生回家》紀錄片並著有同名書籍的陳宣儒，之前謊稱是灣生後代，並說自己的日本名「田中實加」是「外婆」田中櫻代親自取名，直到被媒體揭發陳宣儒根本是高雄人，陳宣儒昨透過遠流出版社創辦人王榮文臉書發表道歉聲明，並承認確實是高雄人，陳宣儒又被起底過去名為陳金燕，讀者更提供陳宣儒國小畢業照，可看出五官與現今極為接近，陳宣儒偽裝身世更添疑雲。

陳宣儒畢業自高雄小港的鳳林國小，從讀者提供的照片中可看到陳宣儒舊名陳金燕，幼時的陳宣儒相貌與成人沒有極大變化，另陳宣儒之前對外宣稱年齡為43歲，但讀者表示，親戚過去與陳宣儒是國小隔壁班同學，推算陳宣儒實際年齡應該是45歲。

田中實加。（記者王捷攝）

陳宣儒偽造身世、盜用他人畫作一事引發的風波，迄今仍未停歇，今天紀錄片導演黃銘正開記者會與陳宣儒「黃金切割」，表示陳宣儒是剽竊紀錄片的資料出書，並強調陳宣儒對他來說也像個謎團；陳宣儒道歉聲明被認為疑點重重，除了田中櫻代從「外婆」變成車站巧遇的路人，這位善心的路人更資助陳宣儒到各國遊學，曾赴日本遊學的陳宣儒卻被爆料不懂日文，連「櫻代」的姓名，也被認為不符日本語法，許多網友認為陳宣儒的道歉聲明恐怕又是另一則謊言，也有部分網友湧入王榮文臉書，要求遠流應該退還當初購買該書的費用。