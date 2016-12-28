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蔡依林分手後首談愛 「互相了解就是幸福」

2016/12/28 22:19

蔡依林爆出分手後今日首度出席公開活動。（合成圖，翻攝自蔡依林微博、截取自秒拍）

〔娛樂頻道／綜合報導〕天后「Jolin」蔡依林近日爆出和愛情長跑6年的錦榮已於11月分手，甚至有稱是Jolin閨密的人出面爆料，說是因為錦榮個性太「屁孩」、又愛把妹，讓Jolin很是心寒，不過後來遭到錦榮的經紀人憤怒否認。而今日晚間，蔡依林也在爆出分手後首度現身北京「I DO 致愛演唱會」，大談愛情觀。

蔡依林今日參加了「I Do 致愛演唱會」。（截取自秒拍）

今日，蔡依林出席了在北京舉辦的「I DO 致愛演唱會」，一連演唱了《PLAY我呸》、《第三人稱》、《說愛你》3首歌，不僅頻對台下粉絲獻飛吻和大喊「尖叫聲」、「你們好嗎」，還時不時露出燦爛微笑，看起來心情大好。不過，蔡依林還是不免被主持人黃子佼虧說「我們也要對為妳說加油」。

黃子佼（右）在演唱會上調侃蔡依林（左）與錦榮分手。（合成圖，翻攝自時尚COSMO微博）

黃子佼在演唱會上調侃Jolin相當不遺餘力，面對剛爆出分手的蔡依林，黃子佼依然直接開她玩笑說「以後有更多時間做蛋糕了」，幽默話語讓蔡依林本人都笑了出來。不過，由於演唱會主題是「愛」，當談到愛時，Jolin依然給了一個相當美好的答案，不僅認為愛情沒有時間表，還透露「看對眼、互相了解，就是最幸福的」，感性發言讓台下觀眾都相當感動。

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