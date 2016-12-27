曾傳男男戀緋聞 孔侑與姜東元其實有XX關係！
孔侑（左）過去曾與姜東元（右）傳出有「斷背情」。（合成圖，翻攝自Naver、Herald Pop）
〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓男星今年憑藉《屍速列車》人氣翻漲，最近又接演了話題韓劇《鬼怪》，在裡面與另一名男星李棟旭不時相互鬥嘴、緊要關頭卻又聯手出擊，因此被配對湊成「死鬼CP」，受到不少腐女粉絲的喜愛，也是該劇一大亮點之一；無獨有偶，孔侑過去在演出經典韓劇《咖啡王子1號店》時，就因劇中出現些許男男戀元素，而讓他的性向受到懷疑，甚至一度被爆與另2名帥哥姜東元與趙漢善有「3P斷背情」，轟動一時。雖然孔侑與姜東元早就出面澄清自己並非同性戀，不過2人當時也透露雙方其實有著非比尋常的關係，引發熱烈討論。
孔侑（右）過去因主演《咖啡王子1號店》而被懷疑過性向。（翻攝自Naver）最近孔侑（右）又與李棟旭（左）在《鬼怪》中被戲迷配對成「死鬼CP」。（翻攝自網路）
孔侑其實與姜東元在走紅前就已經是相當親近的好友，不過先前竟曾被韓媒影射2人之間有「基」情，這讓2位花美男都十分困擾，姜東元後來在受訪時，澄清自己其實與孔侑是「姻親」的關係，所以本來就比較熟識要好，令人大為吃驚。姜東元表示，自己在2004年時才得知，因為爺爺與孔侑的爺爺2人兒時就是好朋友，後來甚至結為親家，讓這2位帥哥成了「姻親」，年紀相近的2人也因此自然而然成為好友，並不是像外界流傳的那樣譜出「男男戀」。這段過去在最近又重新被網友挖出來討論，大家都忍不住讚嘆：「同個家族竟然能出這麼優秀的2位演員」、「簡直是帥哥一家親！」
孔侑（右二）與姜東元（左二）2大帥哥從以前就是相當要好的朋友，也因此被傳彼此間有「基」情。（翻攝自도깨비 - 공유 이동욱 육성재臉書）其實是因為2名帥哥的爺爺從小就是好友，後來更結為親家，所以讓孔侑（左）與姜東元（右）成了「姻親」。（翻攝自도깨비 - 공유 이동욱 육성재臉書）
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