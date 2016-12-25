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邵雨薇誇張軒睿可口 安心亞不准任何人接近

2016/12/25 07:16

邵雨薇參加「2016華劇大賞」時，透露張軒睿是她的菜。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立「2016華劇大賞」雖然已經落幕，不過昨晚《完全娛樂》播出典禮後台花絮，卻意外爆出許多料。

安心亞在「2016華劇大賞」後台，故意保護張軒睿，不讓黃薇渟靠近。（三立提供）

邵雨薇以《1989一念間》與張立昂拿下「最佳螢幕情侶獎」，但她卻自爆呆萌的「小鮮肉」張軒睿其實才是她的菜！邵雨薇透露，自己很喜歡可愛型的男生，當初看到《狼王子》的預告，心裡便吶喊著：「哇！這個男生沒看過，怎麼好像蠻可口的。」不過她也笑稱張軒睿年紀太小了，因為自認有老靈魂的她，希望男友至少要大自己4歲以上。

安心亞在「2016華劇大賞」後台，故意保護張軒睿，不讓黃薇渟靠近。（三立提供）

張軒睿的魅力，也讓黃薇渟凍未條！她原本在等著謝佳見，準備要一起上台頒獎，但最後還是忍不住趁空檔去尋找「狼王子」身影，只是沒見到本尊，反而遇到謝佳見跟安心亞在聊天。身為《獨家保鑣》現任女友的黃薇渟，當看到謝佳見與前一部戲的女友安心亞談天說笑，忍不住直呼：「感覺蠻酸的！」

此時，張軒睿突然出現，黃薇渟見狀立刻對安心亞嗆聲：「我要去找妳的狼王子！」沒想到安心亞心一驚，竟用誇張的大動作阻擋去路，作勢保護張軒睿，並大喊著：「澤明是我的！」還吼叫示威，讓黃薇渟笑到下不了手。

安心亞在「2016華劇大賞」後台，故意保護張軒睿，不讓黃薇渟靠近。（三立提供）

華劇大賞現場眾星雲集，工作人員隨口一句：「會不會今天其實到處都是王子」，只見安心亞認真嚴肅地指著張軒睿回答：「王子不是只有一個嗎？」並驕傲表示，張軒睿的周遭都沒有女生，全都是因為她守護著地盤，但張軒睿卻很不甘心地說：「妳都可以跟其他男生講話了，就一直把我丟到旁邊」，想不到安心亞故意反問：「你是不是在吃醋？」讓他當場害羞否認。

安心亞參加「2016華劇大賞」，故意搞笑不讓任何人接近張軒睿。（三立提供）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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