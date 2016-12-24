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五月天重現求婚 冠佑愛妻抱女比讚

2016/12/24 20:35

冠佑在演唱會上重播當年求婚的影片。（記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天鼓手冠佑11年前在「FINAL HOME當我們混在一起」的北京巡演，向當時女友王行芝求婚成功，如今夫妻倆育有2名可愛女兒，五月天晚間在小巨蛋舉辦復刻演唱會，播出當年求婚畫面，冠佑看了感動喊：「最主要的是，下輩子我也會雙膝跪地把妳娶回來。」王行芝抱著女兒在看台，對著老公比「讚」。

冠佑在演唱會上重播當年求婚的影片。（記者陳逸寬攝）

王行芝帶著女兒「小玫瑰」、「小薔薇」到演唱會朝聖，五月天談到當年的求婚，瑪莎爆料：「他真的很緊張，在休息室的時候一直在re稿，後來大嫂上來台了，冠佑竟然雙膝下跪。」一旁的阿信笑說：「那聽說若是五體投地，會更有誠意。」

冠佑在演唱會上重播當年求婚的影片。（記者陳逸寬攝）

冠佑接著談到：「她（王行芝）始終覺得幸福非常的遠，其實每次我只要到這個演唱會，都覺得很幸福，那時才會哭得那麼慘。」最後冠佑更補充：「行芝常跟我說，這輩子做最重要的決定就是嫁給我這樣，我很希望她一直保有這個想法。」放閃沒有極限。

冠佑老婆王行芝。（記者陳逸寬攝）冠佑在演唱會上重播當年求婚的影片，再對老婆甜蜜告白，讓她笑著比了個讚。（記者陳逸寬攝）冠佑在演唱會上重播當年求婚的影片，再對老婆甜蜜告白，讓她笑著比了個讚。（記者陳逸寬攝）

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