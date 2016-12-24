（影音）五月天認發福 遭虧歌迷是存款機

五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天今晚攻蛋陪歌迷過平安夜，這次一連9場的復刻演唱會，石頭在台上招認：「其實前面幾場對我們來說算是記憶猶新，但Final Home真的離我們很遠很遠。」自爆有點發福，原來的衣服根本穿不上去，一旁的怪獸也附和：「我是褲子，小腿太緊。」

五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝）

談到「FINAL HOME當我們混在一起」12年前在台南戶外起跑，當時也碰上耶誕節，石頭說：「起跑的第一站是在台南，有許多的巧合都在這個時候發生，我相信這是一個很有魔力的夜晚。」

五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝）

冠佑說每次演唱會都有團圓的感覺，「小巨蛋的各位，我並沒有把大家當成歌迷看，當甚麼呢？」沒想到竟有團員笑虧是「存款機」，讓冠佑急著解釋，是當一輩子的「家人」。

五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝） 五月天「RE:FINAL HOME當我們混在一起」演唱會。（記者陳逸寬攝）