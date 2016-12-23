《灣生》監製被爆身分造假 他早知道

《灣生回家》的幕後推手田中實加被踢爆假造身世。（記者王捷攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年在台灣引起廣大迴響的賣座紀錄片《灣生回家》，近期正在日本上映中，還在日本眾議院進行放映，感動催淚，熱度仍在。沒想到，一直自稱是灣生後代的監製田中實加，卻遭產經新聞社原台北支部局長吉村剛史「起底」她不是灣生後代、非日本人，而是台灣人，有假造身世之嫌，對此有鄉民翻出文史工作者管仁健去年寫的文章，其內容正是質疑田中實加的灣生身分，這也讓不少網友推讚管仁健為「先知」。

管仁健於去年的10月20日投書「鍵盤小五郎看賈彎彎回家熱」到《新頭殼》，內容提到日治時代灣生家庭都是統治階層，受過教育的人，戰後要回台很容易，因為大多數的灣生都是生長在經濟優渥的家庭，甚至到了1960年代日本工資急速上漲，想來台灣倒也不是一件難事，除了質疑紀錄片內容的真實性以外，管仁健還提到田中實加的背景，認為她身分懸疑、說詞反覆，問及個人經歷總以亞斯伯格症推託：「但若如她所說，奶奶在日本請得起管家，這就是超有錢的家庭了……她受訪時說什麼自己一幅畫三、五十萬，台灣畫壇誰有這種行情？去花蓮拍片要從台北搬幾百萬現金坐火車，因為花蓮沒花旗銀行，這不能轉帳嗎？」加上田中實加在受訪時描述了很多小時候的經歷都與史實不符，讓管仁健忍不住在文末吐槽，小心有其他鑽研日治史的高手會揭穿田中的身分，結果如今真的有人起底田中實加不是灣生後代，也無愧管仁健在文史工作上的專業。

文史工作者管仁健去年就曾投書，懷疑田中實加的身世。（翻攝自臉書）