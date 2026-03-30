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百萬YTR酷親訪「台灣最爛景點」 網評：尬癌發揮到極致

《中文怪物》酷的夢上架最新影片，主題「台灣的最爛景點」引發網友熱議！（翻攝自YouTube）《中文怪物》酷的夢上架最新影片，主題「台灣的最爛景點」引發網友熱議！（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年在台灣YT圈投下震撼彈的《中文怪物》製作人「酷」，不但在網路流量和話題度締造新里程碑，更被譽為剪輯技術與精緻度媲美Netflix水準，甚至有網友認為具備金鐘獎規格。

Ku's dream酷的夢昨天以「法國人24H只去台灣的最爛景點？！」為題，上架最新影片，片頭進行「西門町外國人街訪」時，特別找來因《中文怪物》爆紅的台大高材生陳安陽做為開場彩蛋，再加上網友對「上榜的最爛景點有哪些」感到好奇，讓該支影片上架短短不到一天，便突破65萬觀看數。

其實，酷之前曾拍過類似主題，但他這集除了造訪台灣本島水晶教堂、九份老街、野柳……，還特別飛往澎湖採訪最雷地景和雕像，旅途中也不忘隨興找「在地人」訪談、當嚮導，其中一位「吉貝陳姐姐」在影片播出後，竟意外釣來陳姐姐家人在留言區留言，歡迎酷團隊再到吉貝玩。

網友們看完這集，紛紛到底下留言：「這集怎麼可以這麼....ㄎ一ㄤ！」、「我從頭到尾笑不停，最好笑的就是酷的尷尬」、「一直以來這就是酷！感覺好像吃冰淇淋又冰冷又熱情；又傻氣又高明；又自虐又甜蜜；又性感又文藝……我現在腦子快樂地只想喵喵叫」、「這影片持續的把尷尬癌發揮到極致」、「效果好滿好好笑」、「酷這集開始有一種抖音一響的感覺」、「酷去澎湖的次數，應該打趴95%台灣人」。

酷在片尾結語有感而發表示，「其實在外國人眼中台灣是個很棒的地方」，對身為外國人的他來說，他去了一些平常自己不會去的地方，讓他有很不一樣的感受，雖然有一些是比較奇特，有一些是真的沒什麼，但至少讓他留下一些很不一樣的回憶。

另外，他發現台灣人對自己的國家真的非常嚴格，雖然會不斷批評這些景點，但其實很愛這塊土地，希望推動台灣觀光環境越來越好。

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