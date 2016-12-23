藍正龍《姜老師》帶傷演出 葉星辰遭性騷恐懼是真的

葉星辰在《姜老師，妳談過戀愛嗎？》搏命演出。（好風光提供）〔記者吳志偉／台北報導〕植劇場《姜老師，妳談過戀愛嗎？》本週即將播出最後一集，上週被懷疑性騷擾女學生的藍正龍，終於洗清嫌疑。當初他在接這部戲時，因為在拍攝前一檔豬哥亮賀歲電影《大釣哥》傷到了腿，跟王明台導演討論過後，決定讓已經很苦情的角色「再苦一點」，一路帶傷演出。

藍正龍雖然腳受傷，但在劇中打架、奔跑的部分，動作卻是一點都不馬虎，咬牙在1分鐘內上下近2、30階樓梯當作復健。隨著該劇進入尾聲，網友紛紛表示「被藍正龍演技嚇到了」，藍正龍也表示：「每天在片場都是挑戰，也希望臺灣有更多這種類型劇可以提供給觀眾、甚至是演員來選擇。」

藍正龍在《姜老師，妳談過戀愛嗎？》不但腿受傷，臉也掛彩。（好風光提供）最後一集兇手現身，引發正義與邪惡的最後對抗，其中飾演小姜老師「姜淑貞」的葉星辰，更是奮力演出，頭髮凌亂不堪，表情更是驚恐至極，動作大到裙底走光、手部扭傷，片場還暫停10分鐘讓她冰敷，回想當時狀況，她說：「我真的覺得我當下快要死了，感覺到自己遭受到壓制的恐懼感，也覺得女生的力氣真的很小。」這也讓葉星辰想到過去曾經在廣告試鏡時，遭到性騷擾的恐怖經驗，「如果真的遇到有人要傷害我，真的會很不知所措。」

藍正龍在《姜老師，妳談過戀愛嗎？》演技備受網友稱讚。（好風光提供） 葉星辰在《姜老師，妳談過戀愛嗎？》搏命演出。（好風光提供）