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南部米粉有福了！直擊小米專賣店前進高雄

2016/12/22 12:49

高雄小米專賣店約45坪，設計上延用小米之家3.0版。（記者吳佩樺攝）〔記者吳佩樺／台北報導〕小米去年在台北開設首家小米之家，緊接插旗南台灣，和鴻邁科技合作進駐高雄大魯閣草衙道購物中心打造第一家原廠授權的小米專賣店，本週六24日正式開幕。

　高雄小米專賣店約45坪，設計上延用小米之家3.0版，空間色調以白色和木質相互搭配，主打體驗式銷售，包括產品體驗區、配件展示區、智慧家庭體驗區等。此外，店內展示許多台灣未上市產品，例如小米電視、九號平衡車等。

主打體驗行銷，智慧家庭體驗區等。（記者吳佩樺攝）小米台灣總經理李佳峰表示：「高雄小米專賣店的服務人員皆必須到台北小米之家實習一個月，保證讓南部米粉體驗到原汁原味的小米服務。」明年會持續拓展實體店面，目標再開3家小米之家或授權小米專賣店。

　慶祝開幕，12月24日、25日凡至高雄小米專賣店購買全系列手機，贈送市價395元小米膠囊耳機。24日另有二場5折整點優惠活動，下午2點限量100只小米手環2，特價429元；下午5點限量100顆小米行動電源10000容量，特價180元。

開幕當天24日，下午2點限量100只小米手環2，特價429元。（記者吳佩樺攝）店內展示許多台灣未上市產品，例如九號平衡車等。（記者吳佩樺攝）

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