兄夭折姊智障 辛酸焦糖難忘炎亞綸這句話

焦糖（左）感謝炎亞綸在他低潮時的關心。（合成照，翻攝自焦糖、炎亞綸臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲的「焦糖哥哥」陳嘉行在兒童台唱唱跳跳，形象正面陽光，不過，他近日卻透露自己有著曲折的身世，小時候爸爸愛喝酒、賭博，還坐過牢，父母離婚後，他一肩扛起扶養媽媽及中度智障的姊姊的責任，如今他的越南餐廳經營得有聲有色，他打算終身不婚，一輩子陪伴姊姊。而他昨也在臉書PO文，感謝炎亞綸在自己低潮時的關心。

焦糖用心經營餐廳，任何事都親力親為。（翻攝自焦糖臉書）

焦糖哥哥在臉書PO文，他說自己不會抱怨過去的事，畢竟過去的事無法改變，現在只能往前看。此外，他也透露家人近況，哥哥在他離開兒童台時扛起家中重擔，把收入的一半給媽媽，且仍是負擔家裡最多開銷的人，而已婚的弟弟，週末也都會帶媽媽、姊姊一同出遊。他還說，家中只有他是公眾人物，帶著家人上節目只是紀念和嘗鮮，如果通告是要聊過去的家事，他都會拒絕，因為「過去對我們來說不重要」。

焦糖哥哥除了感謝帶他入行的水蜜桃姊姊，也說自己對於炎亞綸重義氣印象深刻，炎亞綸在焦糖最困難的時候，曾對焦糖說「有困難可以找他」，讓焦糖點滴在心頭，「只是不論他多有成就，我不會跟小弟弟開這口」，未來他會繼續經營餐廳，並將工作重心轉回到演藝圈。