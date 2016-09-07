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為《麻醉風暴2》 李國毅把金子往外推

2016/09/07 15:55

李國毅拍戲時接到爸爸的鼓勵簡訊，心裡超感動。（記者胡舜翔攝）〔記者馮亦寧／台北報導〕李國毅以空降之姿成為《麻醉風暴2》男主角，他坦言其實壓力很大，而且在劇中他同時扮演外科手術醫師及Rap歌手雙重身分，感覺很衝突，讓他覺得是個大挑戰。

李國毅（左）認為手錶是男人表示身分品味還有服裝穿搭的最佳配件。（記者胡舜翔攝）

自認很會記台詞的李國毅這回被一堆醫學專業術語難倒了，加上他演的是個天才醫師，必須流利順暢的把這些字彙都說出來，他說曾經有場戲NG了10幾次，甚至拍到臭臉，讓他很沮喪。不過，在拍戲過程當中，李爸爸傳了Line的簡訊給他加油打氣，讓他覺得很感動。而他為了專心拍戲，也推掉將近二十場活動，為的就是把戲拍好。

李國毅為了拍戲留上小鬍子，感覺更有男人味。（記者胡舜翔攝）

今天下午他抽空參加Swatch 51號星球金屬元素系列發表會，令他覺得就像放了個假，可以喘息一下。新款的51號星球腕錶，加入了金屬元素，因此看起來就像一件高價值的藝術品，且同步推出6種款式，讓李國毅也有點心動。他今天穿著一襲合身藍色正裝，搭配冰凍之心藍色面盤腕錶，讓他覺得男人就是該戴著好錶凸顯自己的品味與搭配。

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