放鳥徐乃麟、張小燕 翁滋蔓疑遭封殺

翁滋蔓外型亮眼，近年在戲劇圈表現出色。（翻攝自翁滋蔓臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台大五姬」翁滋蔓擁有亮眼外型，能歌善舞，就連主持功力也受到許多演藝圈前輩看好，近日她更主演電影《終極舞班》，但卻因行程規劃有衝突，臨時取消通告，得罪了許多演藝圈的大哥大姐，更被製作人批評「不專業」。

據《聯合報》報導，翁滋蔓主演的電影《終極舞班》將在月中上映，近期她勤跑通告宣傳，原本一個月前敲好要上張小燕的《奇幻島》和徐乃麟、曾國城主持的《天才衝衝衝》，卻因身在中國拍攝網路劇《絕命直播間》無法抽身，臨時取消通告，宣傳怕得罪張小燕，好不容易才將翁滋蔓勸到現場，但《天才衝衝衝》只能臨時換人，讓製作人曾永全生氣地說：「錄影前一天才退，這樣很不專業。」更揚言暫時不會再碰這樣的藝人。

翁滋蔓（左）在《終極舞班》挑大梁演女主角。（翻攝自終極舞班臉書）

對此，翁滋蔓經紀人翁媽Judy解釋，通告並不是前一天才退，幾天前就請人告知了，真的是因為趕拍電影，不是故意放鴿子；據了解，翁滋蔓為了該網路劇，已退的通告還包括羅志祥的《娛樂百分百》、曾國城的《一代女王》等等。



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