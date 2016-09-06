限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

放鳥徐乃麟、張小燕 翁滋蔓疑遭封殺

2016/09/06 22:26

翁滋蔓外型亮眼，近年在戲劇圈表現出色。（翻攝自翁滋蔓臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台大五姬」翁滋蔓擁有亮眼外型，能歌善舞，就連主持功力也受到許多演藝圈前輩看好，近日她更主演電影《終極舞班》，但卻因行程規劃有衝突，臨時取消通告，得罪了許多演藝圈的大哥大姐，更被製作人批評「不專業」。

據《聯合報》報導，翁滋蔓主演的電影《終極舞班》將在月中上映，近期她勤跑通告宣傳，原本一個月前敲好要上張小燕的《奇幻島》和徐乃麟、曾國城主持的《天才衝衝衝》，卻因身在中國拍攝網路劇《絕命直播間》無法抽身，臨時取消通告，宣傳怕得罪張小燕，好不容易才將翁滋蔓勸到現場，但《天才衝衝衝》只能臨時換人，讓製作人曾永全生氣地說：「錄影前一天才退，這樣很不專業。」更揚言暫時不會再碰這樣的藝人。

翁滋蔓（左）在《終極舞班》挑大梁演女主角。（翻攝自終極舞班臉書）

對此，翁滋蔓經紀人翁媽Judy解釋，通告並不是前一天才退，幾天前就請人告知了，真的是因為趕拍電影，不是故意放鴿子；據了解，翁滋蔓為了該網路劇，已退的通告還包括羅志祥的《娛樂百分百》、曾國城的《一代女王》等等。


☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆飲酒過量，有害健康☆

相關新聞

推薦新聞
放鳥徐乃麟、張小燕 翁滋蔓疑遭封殺 放鳥徐乃麟、張小燕 翁滋蔓疑遭封殺
2016/09/06 22:26
顏值下降？柯震東0修圖照竟滿臉細紋 顏值下降？柯震東0修圖照竟滿臉細紋
2016/09/06 17:25
假戲真做認交往 金素妍戀上李尚禹 假戲真做認交往 金素妍戀上李尚禹
2016/09/06 16:37
舒淇婚後首露臉 自承在床上.... 舒淇婚後首露臉 自承在床上....
2016/09/06 17:16
平平告白「她是我的人」 朴寶劍打趴李準基 平平告白「她是我的人」 朴寶劍打趴李準基
2016/09/06 15:12
馮媛甄亂吃藥 下場是胃穿孔17洞 馮媛甄亂吃藥 下場是胃穿孔17洞
2016/09/06 17:53
53金馬主持人出爐！ 陶晶瑩獨撐大局 53金馬主持人出爐！ 陶晶瑩獨撐大局
2016/09/06 17:51
柯雅馨燙傷後工作全停擺 最壞打算一輩子穿長裙 柯雅馨燙傷後工作全停擺 最壞打算一輩子穿長裙
2016/09/06 15:34
陳妍希挺孕肚現身機場 行李全給老公扛 陳妍希挺孕肚現身機場 行李全給老公扛
2016/09/06 21:43
豬哥亮仍臥病在床 神明入夢幫集氣 豬哥亮仍臥病在床 神明入夢幫集氣
2016/09/06 16:48
腸沾黏開刀嚇壞女友 李沛旭掉5公斤出院了 腸沾黏開刀嚇壞女友 李沛旭掉5公斤出院了
2016/09/06 21:41
好甜！黃嘉千夏克立歡慶結婚10周年 好甜！黃嘉千夏克立歡慶結婚10周年
2016/09/06 18:00
凱特阿普頓接班人 34E辣模爆乳露點街上溜 凱特阿普頓接班人 34E辣模爆乳露點街上溜
2016/09/06 17:22
潔哥揭展場內幕 小模笑收禮物轉身丟垃圾桶 潔哥揭展場內幕 小模笑收禮物轉身丟垃圾桶
2016/09/06 18:02
劉容嘉泰國驚豔按摩棒太爽 買幾支回台灣 劉容嘉泰國驚豔按摩棒太爽 買幾支回台灣
2016/09/06 20:23
徐薇曝林依晨暖舉 每年教師節都做這件事 徐薇曝林依晨暖舉 每年教師節都做這件事
2016/09/06 17:02
好貼心！52歲陳為民原來都靠這招把正妹 好貼心！52歲陳為民原來都靠這招把正妹
2016/09/06 22:48
野生潤娥現身西班牙街頭 穿著染血白洋裝赤腳狂奔 野生潤娥現身西班牙街頭 穿著染血白洋裝赤腳狂奔
2016/09/06 17:52
Baby45度下拍戲 黃曉明鮮花探班慰妻 Baby45度下拍戲 黃曉明鮮花探班慰妻
2016/09/06 20:43
（圖多）雙面魅力！潤娥私下羞澀工作強勢 （圖多）雙面魅力！潤娥私下羞澀工作強勢
2016/09/06 17:16
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.