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柯雅馨驚傳下半身燙傷 屁股到腳踝水泡全破

2016/09/05 22:48

柯雅馨驚傳燙傷。（翻攝自柯雅馨臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手黃美珍今晚在臉書發文，說自己收到了好友兼教友柯雅馨燙傷的消息，還表示傷勢有點嚴重，甚至到醫院探視時柯雅馨還一邊掉淚一邊跟她說話，讓她相當心疼，希望大家一起為柯雅馨禱告。

黃美珍（右）接到柯雅馨（左）燙傷的消息後第1時間趕到醫院。（翻攝自黃美珍臉書）

根據《蘋果日報》報導，柯雅馨是今日下午在家熬湯時，不慎將整鍋雞湯打翻因而燙傷下半身，燙傷部位包括右半邊屁股到腳踝，以及左半邊屁股到大腿，隨後柯雅馨馬上到廁所沖水15分鐘，但沖水時腳踝到屁股的水泡全破，隨後才坐救護車到醫院。

到了醫院後，她又重新沖水40分鍾，並且有醫生替她敷藥包紮，不過由於傷口過痛，必須打止痛針甚至無法下床走路。然而儘管已經受傷，柯雅馨還在擔心星期三的工作要取消怎麼辦，甚至在家時因為一旁的媽媽非常擔心，還邊沖水邊唱歌。

此外，黃美珍在發文中提到，柯雅馨過去時常私下關心「八仙塵爆」的燒燙傷患者，沒想到這次慘案竟然發生在她自己身上！而柯雅馨本人則是樂觀表示，由於之前當過義工，所以這次自己燙傷反而比較知道該怎麼做，黃美珍也說柯雅馨非常正面勇敢，希望大家一同鼓勵柯雅馨度過漫長的復健歲月。

黃美珍臉書全文。（翻攝自黃美珍臉書）

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