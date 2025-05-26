晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾格爾和眭浩平同團攀聖母峰？ 社團曬照曝傷勢

眭浩平（左2）和曾爾格（右）同框搭乘直升機，被懷疑同團攀登聖母峰。（翻攝自臉書）眭浩平（左2）和曾爾格（右）同框搭乘直升機，被懷疑同團攀登聖母峰。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕65歲前主播眭浩平日前爆出挑戰聖母峰登頂失敗，甚至因高山症導致腦水腫昏迷，緊急撤退返台治療，險些喪命。今（26）日稍早被網友稱為「登山女神」的曾格爾也在社群平台發文，這次攀登聖母峰壯行眭浩平與曾格爾兩人似乎同團，且眭浩平高山症導致腦水腫之外，曾格爾身上也滿滿傷勢。

曾格爾在社群曬出自己的傷勢。（翻攝自臉書）曾格爾在社群曬出自己的傷勢。（翻攝自臉書）

相關新聞：65歲眭澔平挑戰聖母峰出事 緊急返台救治

曾格爾在文中說：「在三營適應海拔時，嘴唇竟曬出了水泡。回想起來，應是這半年服用A酸讓皮膚變薄，成了高原烈日下最脆弱的一片布。」她說，自己回到二營時，身上一顆一顆，像雪地裡悄悄鼓起的氣泡，最後長滿雙唇。曾格爾回憶：「在零下二十多度的夜裡，水泡緩緩破裂，液體黏著嘴角，滲進睡袋的布層。我在半夜想起身補充熱水，卻費盡全身力氣，用兩雙手，硬生生將黏合的嘴唇撕開——那一刻，劇痛如焰。嘴周肌膚緊繃得快裂開，血絲沿著唇線滲出。不敢哭，因爲淚水會凍；只是快速冷靜的擦掉湧出的鮮血，抹上厚厚一層藥膏，在高海拔，一切疼痛都像回聲一樣被放大，久久不散。當然，那夜我再也沒能入睡」。

曾格爾曬出乾裂的雙唇。（翻攝自臉書）曾格爾曬出乾裂的雙唇。（翻攝自臉書）

相關新聞：男神靠16顆威而鋼續命贏了眭澔平 高山處處要命

登山經驗豐富的曾格爾說：「第二次適應海拔的時候，生理期也來了。」除了外在環境險惡之外，曾格爾的身體狀態也處於偏弱，但她邊咳、邊吐、邊走，心裡還惦記著隊友感冒尚未痊癒。她從昆布冰川不斷用無線電確認隊有狀況，明顯感受到寒風灌進肺裡，只能用指甲不斷掐大腿，捏到青紫。曾格爾說當時那樣做，只是為了提醒自己：撐住，再一下就到了。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中