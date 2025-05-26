曾格爾和眭浩平同團攀聖母峰？ 社團曬照曝傷勢

眭浩平（左2）和曾爾格（右）同框搭乘直升機，被懷疑同團攀登聖母峰。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕65歲前主播眭浩平日前爆出挑戰聖母峰登頂失敗，甚至因高山症導致腦水腫昏迷，緊急撤退返台治療，險些喪命。今（26）日稍早被網友稱為「登山女神」的曾格爾也在社群平台發文，這次攀登聖母峰壯行眭浩平與曾格爾兩人似乎同團，且眭浩平高山症導致腦水腫之外，曾格爾身上也滿滿傷勢。

曾格爾在社群曬出自己的傷勢。（翻攝自臉書）

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曾格爾在文中說：「在三營適應海拔時，嘴唇竟曬出了水泡。回想起來，應是這半年服用A酸讓皮膚變薄，成了高原烈日下最脆弱的一片布。」她說，自己回到二營時，身上一顆一顆，像雪地裡悄悄鼓起的氣泡，最後長滿雙唇。曾格爾回憶：「在零下二十多度的夜裡，水泡緩緩破裂，液體黏著嘴角，滲進睡袋的布層。我在半夜想起身補充熱水，卻費盡全身力氣，用兩雙手，硬生生將黏合的嘴唇撕開——那一刻，劇痛如焰。嘴周肌膚緊繃得快裂開，血絲沿著唇線滲出。不敢哭，因爲淚水會凍；只是快速冷靜的擦掉湧出的鮮血，抹上厚厚一層藥膏，在高海拔，一切疼痛都像回聲一樣被放大，久久不散。當然，那夜我再也沒能入睡」。

曾格爾曬出乾裂的雙唇。（翻攝自臉書）

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登山經驗豐富的曾格爾說：「第二次適應海拔的時候，生理期也來了。」除了外在環境險惡之外，曾格爾的身體狀態也處於偏弱，但她邊咳、邊吐、邊走，心裡還惦記著隊友感冒尚未痊癒。她從昆布冰川不斷用無線電確認隊有狀況，明顯感受到寒風灌進肺裡，只能用指甲不斷掐大腿，捏到青紫。曾格爾說當時那樣做，只是為了提醒自己：撐住，再一下就到了。

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