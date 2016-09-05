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假道歉將反撲？炎亞綸批羽協黑道、吃相難看

2016/09/05 11:49
炎亞綸常在臉書發表時事看法，獲得回響。（資料照，記者吳志偉攝）炎亞綸常在臉書發表時事看法，獲得回響。（資料照，記者吳志偉攝）

〔即時新聞／綜合報導〕奧運羽球戴資穎球鞋事件餘波盪漾，羽協雖在8月23日理監事會結束後向外界道歉，強調不會處罰戴，現卻傳出羽協將對「擋人財路」者展開報復，出面指控被罰款的廖冠皓首當其衝；消息曝光後，外界一面倒撻伐，連藝人炎亞綸也看不下去，在臉書開砲！

炎亞綸批評羽協「黑道嗎？吃相好難看」。（圖擷取自炎亞綸臉書）炎亞綸批評羽協「黑道嗎？吃相好難看」。（圖擷取自炎亞綸臉書）

奧運羽球戴資穎球鞋事件餘波盪漾，羽協雖在8月23日理監事會結束後向外界道歉，強調不會處罰戴，現卻傳出羽協將對「擋人財路」者展開報復。（資料照，記者林正堃攝）奧運羽球戴資穎球鞋事件餘波盪漾，羽協雖在8月23日理監事會結束後向外界道歉，強調不會處罰戴，現卻傳出羽協將對「擋人財路」者展開報復。（資料照，記者林正堃攝）

本報接獲投訴，指出上個月羽協理監事會對外界撻伐完全沒有自省，全力慰留秘書長蔡鴻鵬，等風頭一過就展開報復，選手教練無所依靠人人自危；該投訴者指出，羽協理監事會除要求蔡鴻鵬繼續擔任秘書長，還要對廖冠皓動手：「不能動戴資穎，沒有說不能動廖冠皓！」更對數次開記者會為選手爭權益的立委黃國書「不放眼裡」，還點名教練李謀周、張政雄等，敢亂說話就等著瞧。

消息曝光後，引起外界反彈，炎亞綸也在臉書上分享新聞，批評羽協「黑道嗎？吃相好難看」。

網友看到後也諷刺說「中華民國冠名團體的典型」、還有有人說「可能需要不自殺聲明」，炎亞綸也回覆說「真是噁心到吐不出來」，網友表示，「不意外啊，到現在都還有人繼續護航啊」，炎則打趣說，「擋人財路者死。1、推下軌道、2假車禍、3離奇食物中毒死亡、4離奇墜樓、5 假瓦斯中毒、6誤食氰化物，我覺得我應該也要出一張不自殺聲明」。

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