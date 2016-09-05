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舒淇婚紗照極簡自然 3小時搞定攝影師揭密

2016/09/05 08:03

舒淇（左）與馮德倫（右）愛情長跑4年。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕影后舒淇與20年摯友馮德倫相戀4年，近日終於修成正果，喜訊及婚紗照一出，立刻驚動台港娛樂圈，而這樣美麗的婚紗照，皆出自名攝影師林炳存之手。

舒淇與林炳存兩人曾多次合作，所以當舒淇臨時起意要拍婚紗時，第一個找的就是林炳存。林炳存說舒淇對婚紗照唯一要求就是自然、生活化，她聯絡林炳存時，甚至說：「若你沒時間，那我就自己拍，再把拍好的成品寄回台灣，再請你幫忙修圖。」一切從簡到讓人驚訝，甚至當天新娘手上的玫瑰花都是當天順路買的

婚紗照需要舒淇跳起來，然後需馮德倫飛躍嘟嘴送吻。（翻攝自微博）

據《蘋果日報》報導，舒淇上午10點開始梳化，中午12點正式開拍，下午3點就火速拍完，只花了短短的3小時就將婚紗照搞定，成品素簡但不失唯美，整個拍攝由舒淇主導，她笑說：「在片廠要聽你（林炳存）的，這裡你要聽我的。」除了擺弄林炳存，她更指導馮德倫的姿勢，而馮德倫也乖乖受愛妻擺弄，2人相處模式「很可愛」，拍攝氣氛很歡樂，其中一張婚紗照需要舒淇跳起來，然後需馮德倫飛躍嘟嘴送吻，林炳存笑說：「我叫他們跳起來，舒淇就說『還要跳啊』。」儘管馮德倫話比較少，卻對舒淇十分貼心，還會幫忙拉裙襬。

名攝影師林炳存，幫助舒淇拍攝婚紗照。（翻攝自臉書）

馮德倫婚後也依舊開工。（翻攝自微博）

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