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怕學生翹課！BIGBANG見面會宣布取消1場

2016/09/01 12:33

「BIGBANG」9月10日台北下午場粉絲見面會，今宣布取消。（翻攝自YouTube）

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓天團「BIGBANG」原訂於9月9日起一連3天，進攻台北、高雄舉辦4場粉絲見面會，主辦單位「IME tw」今突然宣布因9月10日適逢上班族及學生補班課，決定取消9月10日下午2點的見面會，其餘場次則不受影響正常舉行。

主辦單位「IME tw」 表示，自從公布開演時間後就接到許多家長的關切電話，指出學生因演出遭逢中秋補課日，因此決定請假或翹課，紛紛要求主辦方取消下午場，為避免造成更大的社會輿論，不得已痛心取消下午場的演出，並為造成歌迷不便深感抱歉。對於已購買9月10日台北下午場門票的消費者，主辦單位「IME tw」為表達歉意，將在演唱會現場贈送BIGBANG MADE ［V.I.P］ TOUR IN TAIPEI原版海報1張，及BIGBANG台北場限定版T-Shirt（價值台幣980元）1件給換票的消費者，持該場票券的消費者可選擇換票（9月5日起至9月8日下午2點至晚上9點前往ATT 4 FUN show box台北市松壽路12號7F換票）或辦理全額退費，退費詳情可見KKTIX售票官網https://kktix.com/

此外，已購買9月10日下午場接駁車票券的消費者，如選擇換票，可直接持接駁車券搭乘換票場次之當晚接駁車，亦可於KKTIX售票官網辦理接駁車退票。

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