（影音）愷樂《娛百》驗收舞藝 小豬開心「挖到寶」

愷樂到《娛樂百分百》宣傳新專輯，主持人羅志祥現場頻搞笑。（八大提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕愷樂日前回到自己所主持的八大《娛樂百分百》宣傳首張EP，現場展現性感舞姿，讓老闆「小豬」羅志祥看了龍心大悅，開心直呼：「我要發財了！我挖到寶了！」

愷樂到《娛樂百分百》宣傳新專輯，主持人羅志祥、威廉現場頻搞笑。（八大提供）

羅志祥還以節目中的「Dancing King」角色，穿著詭異的尿布式造型重出江湖，並將愷樂的新歌《久等了》重新搞笑編舞，拿起了餐廳托盤當道具，想要呈現出服務生對顧客說聲「久等了」情境，但沒想到竟慘遭弟子愷樂大吐槽：「這麼爛的舞，爛到我嚇到。」

人緣極佳的她，不只羅志祥認購500張唱片，圈內好友王子、毛弟也義氣相挺10張，這次到自家宣傳，碰到主持搭檔威廉，愷樂送上專輯並笑問：「你要認購幾張？」威廉一開始開出10張，被羅志祥與愷樂聯手圍攻：「你收入有比王子、毛弟低嗎？你有四個節目耶，比我們兩個還多。」最後威廉才認購20張。完整內容將在八大綜合台明（9/1）晚6點播出。

愷樂到《娛樂百分百》宣傳新專輯。（八大提供）

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