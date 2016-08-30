限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

為求《死侍》完美 萊恩雷諾斯竟自掏腰包發工資

2016/08/30 11:26

身兼《惡棍英雄：死侍》男主角與監製的萊恩雷諾斯，為了力求該片完美，竟自掏腰包支付編劇的薪水。（翻攝自dramafever）

〔記者陳昱均／綜合報導〕於今年農曆過年間上映的《惡棍英雄：死侍》，是在男主角兼監製萊恩雷諾斯整整堅持了11年後，才終於正式搬上大銀幕的嘔心瀝血之作，雖然最後仍是在預算超低的狀況下拍攝而成的，但他的這些年來的辛苦付出全都有了回報，因為在該片上映後，不僅廣受好評，票房更是一飛沖天，現在甚至還將拍攝續集，十分不容易。萊恩雷諾斯為了讓《死侍》這部片能夠完美成現在觀眾面前，除了多年來不斷與片商周旋外，甚至還自掏腰包砸了不少錢，最近該片編劇就透露，他們的薪水甚至還是萊恩雷諾斯發的，讓人十分訝異。

萊恩雷諾斯先前就被爆為了將已逝老牌女星碧亞瑟的肖像印在他於《惡棍英雄：死侍》電影中所穿的衣服上，自己額外花費了32萬台幣。（合成圖，翻攝自Comicbooks.com）

萊恩雷諾斯先前就被爆出為了與送披薩小弟對戲的短短一幕，竟自己花了1萬美金（約台幣32萬元），讓自己飾演的男主角韋德威爾森穿上死侍在漫畫中最喜歡、被視為「同志偶像」的已逝老牌女星碧亞瑟（Bea Arthur）頭像的衣服，連這樣的小細節都不願放過；而該片編劇雷特瑞斯（Rhett Rheese）與保羅韋尼克（Paul Wernick）日前在接受談話節目《Geeking Out》訪問時，就透露萊恩雷諾斯甚至自掏腰包支付了他們的薪水，只為求他們人到現場參與拍攝，他們表示：「我們每天都在現場，有趣的是，是萊恩要我們在那的。我們已經做《死侍》這個項目6年了，也與萊恩、導演提姆米勒（Tim Miller）一起成為核心創意團隊，福斯影業並不打算支付編劇在拍攝現場的薪水，所以萊恩就自掏腰包，支付我們當時的工資了」，不難看出他的用心。

為了讓編劇能在拍攝期間也到現場支援，在片商不願付錢的狀況下，萊恩雷諾斯只好自己花錢請編劇們到場。（翻攝自Melty）

相關新聞

推薦新聞
為求《死侍》完美 萊恩雷諾斯竟自掏腰包發工資 為求《死侍》完美 萊恩雷諾斯竟自掏腰包發工資
2016/08/30 11:26
謝霆鋒2歲生日照曝光！好像兒Lucas 謝霆鋒2歲生日照曝光！好像兒Lucas
2016/08/30 10:11
《移動迷宮3》明年2月復拍 男主角復原狀況良好 《移動迷宮3》明年2月復拍 男主角復原狀況良好
2016/08/30 10:04
破鏡難圓？珍妮佛狂拭淚 疑與小班起爭執 破鏡難圓？珍妮佛狂拭淚 疑與小班起爭執
2016/08/30 09:22
小班神秘暗示 知名反派將加入DC電影中！ 小班神秘暗示 知名反派將加入DC電影中！
2016/08/30 08:07
網友被肉搜後隔天道歉 秦昊被酸「家務事別天天發」 網友被肉搜後隔天道歉 秦昊被酸「家務事別天天發」
2016/08/29 22:55
劉寅娜戲拍一半被換角 禁韓令爽到郭雪芙 劉寅娜戲拍一半被換角 禁韓令爽到郭雪芙
2016/08/29 21:04
人夫甩開不倫貝琪 深夜勾搭新歡被活逮 人夫甩開不倫貝琪 深夜勾搭新歡被活逮
2016/08/29 18:38
（影音）女星水杯砸頭 主持人爆血還被嫌演技差 （影音）女星水杯砸頭 主持人爆血還被嫌演技差
2016/08/29 17:18
花蝴蝶姊姊網路賣淫 遇上警察假扮的嫖客遭逮 花蝴蝶姊姊網路賣淫 遇上警察假扮的嫖客遭逮
2016/08/29 15:03
（影音）VMA好尷尬！G-Eazy索吻布蘭妮被拒 （影音）VMA好尷尬！G-Eazy索吻布蘭妮被拒
2016/08/29 14:00
（影音）碧昂絲VMA橫掃8大獎 16分鐘演出稱霸全場 （影音）碧昂絲VMA橫掃8大獎 16分鐘演出稱霸全場
2016/08/29 13:29
（影音）睽違9年重返VMA！布蘭妮狂扭性感水蛇腰 （影音）睽違9年重返VMA！布蘭妮狂扭性感水蛇腰
2016/08/29 12:22
單身炫愛被虧「虐狗」 李晨回覆「好消息」 單身炫愛被虧「虐狗」 李晨回覆「好消息」
2016/08/29 12:01
防彈少年團JIN偶運會受傷 鼻血不止送醫治療 防彈少年團JIN偶運會受傷 鼻血不止送醫治療
2016/08/29 11:42
韓版《步步》今開播 劉在錫妖嬌娘娘尬皇子 韓版《步步》今開播 劉在錫妖嬌娘娘尬皇子
2016/08/29 10:49
兩地相思 布魯克林上健身房狂操洩慾 兩地相思 布魯克林上健身房狂操洩慾
2016/08/29 09:48
布蘭妮右肩開衩到左大腿 性感登VMA紅毯 布蘭妮右肩開衩到左大腿 性感登VMA紅毯
2016/08/29 09:32
碧昂絲透視羽毛裝 攜愛女登VMA紅毯 碧昂絲透視羽毛裝 攜愛女登VMA紅毯
2016/08/29 08:51
宮崎葵為戲增胖7公斤 網友怒：胖在哪 宮崎葵為戲增胖7公斤 網友怒：胖在哪
2016/08/29 08:10
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.