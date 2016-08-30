為求《死侍》完美 萊恩雷諾斯竟自掏腰包發工資

身兼《惡棍英雄：死侍》男主角與監製的萊恩雷諾斯，為了力求該片完美，竟自掏腰包支付編劇的薪水。（翻攝自dramafever）

〔記者陳昱均／綜合報導〕於今年農曆過年間上映的《惡棍英雄：死侍》，是在男主角兼監製萊恩雷諾斯整整堅持了11年後，才終於正式搬上大銀幕的嘔心瀝血之作，雖然最後仍是在預算超低的狀況下拍攝而成的，但他的這些年來的辛苦付出全都有了回報，因為在該片上映後，不僅廣受好評，票房更是一飛沖天，現在甚至還將拍攝續集，十分不容易。萊恩雷諾斯為了讓《死侍》這部片能夠完美成現在觀眾面前，除了多年來不斷與片商周旋外，甚至還自掏腰包砸了不少錢，最近該片編劇就透露，他們的薪水甚至還是萊恩雷諾斯發的，讓人十分訝異。



萊恩雷諾斯先前就被爆為了將已逝老牌女星碧亞瑟的肖像印在他於《惡棍英雄：死侍》電影中所穿的衣服上，自己額外花費了32萬台幣。（合成圖，翻攝自Comicbooks.com）

萊恩雷諾斯先前就被爆出為了與送披薩小弟對戲的短短一幕，竟自己花了1萬美金（約台幣32萬元），讓自己飾演的男主角韋德威爾森穿上死侍在漫畫中最喜歡、被視為「同志偶像」的已逝老牌女星碧亞瑟（Bea Arthur）頭像的衣服，連這樣的小細節都不願放過；而該片編劇雷特瑞斯（Rhett Rheese）與保羅韋尼克（Paul Wernick）日前在接受談話節目《Geeking Out》訪問時，就透露萊恩雷諾斯甚至自掏腰包支付了他們的薪水，只為求他們人到現場參與拍攝，他們表示：「我們每天都在現場，有趣的是，是萊恩要我們在那的。我們已經做《死侍》這個項目6年了，也與萊恩、導演提姆米勒（Tim Miller）一起成為核心創意團隊，福斯影業並不打算支付編劇在拍攝現場的薪水，所以萊恩就自掏腰包，支付我們當時的工資了」，不難看出他的用心。

為了讓編劇能在拍攝期間也到現場支援，在片商不願付錢的狀況下，萊恩雷諾斯只好自己花錢請編劇們到場。（翻攝自Melty）