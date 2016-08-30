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小班神秘暗示 知名反派將加入DC電影中！

2016/08/30 08:07

在班艾佛列克（左）昨晚於自己的社交平台所PO出的影片中，出現了DC知名反派「喪鐘」的身影，馬上引發熱烈討論。（合成圖，華納兄弟提供、翻攝自Screen Rant）

〔記者陳昱均／綜合報導〕不久前，網路上才傳出《自殺突擊隊2》即將開拍、導演大衛艾亞打算將知名大反派「喪鐘」（Deathstroke）加入其中的小道消息，但現在，新任蝙蝠俠「小班」班艾佛列克就自己跳出來，暗示粉絲們喪鐘可能會比眾人預期的還要更早出現！

先前網路上才有小道消息傳出，《自殺突擊隊》將在明年就開拍續集，並會加入「喪鐘」（右下）成為劇中大反派。（翻攝自Screengeek.net）

小班在昨晚（29日）於自己的臉書、推特、Instagram等社交平台，PO出一段約30秒的影片，這段像是翻拍導演監控螢幕畫面的影片中，可以看到DC宇宙中身手高超的大反派「喪鐘」緩緩向螢幕走來、秀出全身鎧甲特徵的模樣；不僅如此，喪鐘後方疑似就是蝙蝠俠的蝙蝠車，而影片更似乎故意帶到螢幕旁一處像是片場角落的畫面，但卻神秘地一個字都沒說，引發諸多揣測。不少粉絲就認為喪鐘這位知名大反派不用等到《自殺突擊隊2》，就極有可能會出現在小班自導自演的新《蝙蝠俠》獨立電影，甚至是他目前正在英國倫敦拍攝當中的《正義聯盟》電影中，成為蝙蝠俠這次要力抗的敵人。

小班在自己社交平台上公開了一段似乎是翻拍自導演監控螢幕裡喪鐘緩緩向鏡頭前走來的影片。（翻攝自班艾佛列克臉書）除了監控螢幕外，影片也似乎有些刻意地帶到一旁環境，讓人推測這段影片應該是在片場一角拍攝的。（翻攝自班艾佛列克臉書）

在小班發表完這段迅速引發粉絲熱烈討論的影片後，外媒《The Wrap》更是報導了有相關人士透露喪鐘將會出現在小班的《蝙蝠俠》獨立電影裡的消息。由於喪鐘先前主要是出現在DC電視影集《綠箭俠》（Arrow）中，不久前影集創作人馬克古根海姆（Marc Guggenheim）才被問及喪鐘會不會再重返劇集，他在Tumblr裡就回答：「喪鐘一角目前已經在參與DC的另外一個計畫了」，不只暗示喪鐘暫時不會回歸小螢幕，似乎也驗證了小班稍早前所PO出的影片，應該就是代表著他將加入DC擴展宇宙電影中，引發熱烈期待。

先前《綠箭俠》影集創作人才透露，喪鐘將暫時不會重返小螢幕，因為他目前已經參與了DC的另一個計畫，應該就是在暗示喪鐘將加入DC擴展宇宙電影。（翻攝自Screencrush）


相關影片：〈影片取自班艾佛列克臉書，如遭移除敬請見諒〉

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