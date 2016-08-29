潘美辰驚傳嚴重摔傷 左臂恐有癱瘓之虞

潘美辰傳出在新加坡受傷，左臂恐有癱瘓之虞。（翻攝自潘美辰微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌壇資深唱將潘美辰驚傳左臂受傷住進北京醫院，她日前因在新加坡學習衝浪，不慎發生嚴重摔傷，她忍痛返回北京才發現病情嚴重，恐有癱瘓之虞。

平時熱愛運動的潘美辰，日前在新加坡學習衝浪時傳出嚴重摔傷，當場傷及頭部背部及肩部。據了解，當天潘美辰衝浪練習時求好心切，才不慎跌倒，當場頭部後腦先著地，緊接著左肩膀也受到嚴重撞擊。

潘美辰低調戴著口罩和醫生討論病情。（翻攝自潘美辰微博）

當時潘美辰多次跌倒，第一次跌倒時，便已感覺肩膀部位疼痛撕裂，她印象中，前前後後共跌倒4、5次，但仍堅持練習。當晚潘美辰肩膀腫脹疼痛難忍，才被好友緊急送往當地醫院急診，經檢查後，醫生認為病情嚴重，要求她立即住院治療。不過向來性格堅強的潘美辰，心繫在中國演出，決定忍痛回到北京，也深怕家人擔心，只好輕描淡寫帶過，加上沒再就醫，導致病情日漸加重。

潘美辰也很憂心自己的病情。（翻攝自潘美辰微博）

《全明星探》報導，前天潘美辰手臂又開始劇痛，令她痛苦萬分，最後被緊急送往北京某醫院，目前已住院觀察。據來自醫院最新消息，潘美辰左肩必須立刻進行手術開刀，其左肩韌帶斷裂必須縫合，並有細胞囊腫突出現象，也需切除，醫生警告，如不立刻進行手術，左肩恐有癱瘓疑慮。