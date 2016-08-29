限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

潘美辰驚傳嚴重摔傷 左臂恐有癱瘓之虞

2016/08/29 09:41

潘美辰傳出在新加坡受傷，左臂恐有癱瘓之虞。（翻攝自潘美辰微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌壇資深唱將潘美辰驚傳左臂受傷住進北京醫院，她日前因在新加坡學習衝浪，不慎發生嚴重摔傷，她忍痛返回北京才發現病情嚴重，恐有癱瘓之虞。

平時熱愛運動的潘美辰，日前在新加坡學習衝浪時傳出嚴重摔傷，當場傷及頭部背部及肩部。據了解，當天潘美辰衝浪練習時求好心切，才不慎跌倒，當場頭部後腦先著地，緊接著左肩膀也受到嚴重撞擊。

潘美辰低調戴著口罩和醫生討論病情。（翻攝自潘美辰微博）

當時潘美辰多次跌倒，第一次跌倒時，便已感覺肩膀部位疼痛撕裂，她印象中，前前後後共跌倒4、5次，但仍堅持練習。當晚潘美辰肩膀腫脹疼痛難忍，才被好友緊急送往當地醫院急診，經檢查後，醫生認為病情嚴重，要求她立即住院治療。不過向來性格堅強的潘美辰，心繫在中國演出，決定忍痛回到北京，也深怕家人擔心，只好輕描淡寫帶過，加上沒再就醫，導致病情日漸加重。

潘美辰也很憂心自己的病情。（翻攝自潘美辰微博）

《全明星探》報導，前天潘美辰手臂又開始劇痛，令她痛苦萬分，最後被緊急送往北京某醫院，目前已住院觀察。據來自醫院最新消息，潘美辰左肩必須立刻進行手術開刀，其左肩韌帶斷裂必須縫合，並有細胞囊腫突出現象，也需切除，醫生警告，如不立刻進行手術，左肩恐有癱瘓疑慮。

相關新聞

推薦新聞
鋼琴家李雲迪爆分手 王力宏躺著也中槍 鋼琴家李雲迪爆分手 王力宏躺著也中槍
2016/08/29 06:55
老天眷顧王寶強 偷情男委任律師也不是好東西 老天眷顧王寶強 偷情男委任律師也不是好東西
2016/08/29 07:43
《黑澀會》薔薔夜店過激 玩回飯店解放雙峰 《黑澀會》薔薔夜店過激 玩回飯店解放雙峰
2016/08/29 08:23
宮崎葵為戲增胖7公斤 網友怒：胖在哪 宮崎葵為戲增胖7公斤 網友怒：胖在哪
2016/08/29 08:10
葉啟田4度選立委負債1.2億 為兒女終身不再婚 葉啟田4度選立委負債1.2億 為兒女終身不再婚
2016/08/29 09:10
寶島歌王大起大落 享受踏實謙卑人生 寶島歌王大起大落 享受踏實謙卑人生
2016/08/29 08:48
尷尬撇懷孕 甜心主播曝博愛座糗事 尷尬撇懷孕 甜心主播曝博愛座糗事
2016/08/29 07:25
好「酒」不見 金智娟被羅大佑慣懷 好「酒」不見 金智娟被羅大佑慣懷
2016/08/29 06:00
（影音）頭髮留長遭砲轟 張芸京險得人群恐懼症 （影音）頭髮留長遭砲轟 張芸京險得人群恐懼症
2016/08/29 07:21
分手14年 布蘭妮還想與賈斯汀一起做音樂 分手14年 布蘭妮還想與賈斯汀一起做音樂
2016/08/29 07:44
宇多田苦情養家 異國婚姻快喊切 宇多田苦情養家 異國婚姻快喊切
2016/08/29 06:00
袁詠琳月收百萬 悄悄復合混血男友 袁詠琳月收百萬 悄悄復合混血男友
2016/08/29 09:05
（專訪，影音）大俠岳華音樂科班出身 開口唱沒在怕 （專訪，影音）大俠岳華音樂科班出身 開口唱沒在怕
2016/08/29 08:35
布蘭妮右肩開衩到左大腿 性感登VMA紅毯 布蘭妮右肩開衩到左大腿 性感登VMA紅毯
2016/08/29 09:32
張芸京耗百萬求發片 感動好友藍又時金援 張芸京耗百萬求發片 感動好友藍又時金援
2016/08/29 06:00
《小時代》導演遭除名 討權利挨轟炒作 《小時代》導演遭除名 討權利挨轟炒作
2016/08/29 09:20
兩地相思 布魯克林上健身房狂操洩慾 兩地相思 布魯克林上健身房狂操洩慾
2016/08/29 09:48
（影音）分手舞者小男友 翹臀珍給前夫一個大驚喜 （影音）分手舞者小男友 翹臀珍給前夫一個大驚喜
2016/08/29 10:14
當兵關禁閉 言承旭麻豆體格被這樣操出來 當兵關禁閉 言承旭麻豆體格被這樣操出來
2016/08/29 10:12
福山雅治有種 靠當爸轉運 福山雅治有種 靠當爸轉運
2016/08/29 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.