來了！真人版《美女與野獸》片場照曝光

由艾瑪華森主演的《美女與野獸》真人版電影，最近在網路上瘋狂流傳出一組最新片場照，引發熱議。（合成圖，翻攝自傑克莫里西臉書、推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕由1991年迪士尼經典動畫《美女與野獸》改編而成的真人版電影，預計將在2017年3月17日正式上映，因為這次劇中的女主角「貝兒」找來以《哈利波特》系列電影中「妙麗」一角走紅全球的艾瑪華森來擔綱，所以光是在選角確定時，就已經引發粉絲熱烈期待。今年5月底時，《美女與野獸》真人電影版的首支預告片終於曝光，帶大家提前一睹「野獸」居住的城堡，最後艾瑪華森也以貝兒的扮相短暫亮相，但之後就一直沒有該片更進一步的相關消息了。最近，數張《美女與野獸》的藝術概念照及拍攝現場照終於被曝光，馬上就引發熱烈討論。

真人版《美女與野獸》電影男女主角「野獸」及「貝兒」，分別由丹史帝文斯（左）與艾瑪華森（右）飾演。（翻攝自推特） 先前曝光的首支預告中，艾瑪華森所飾演的「貝兒」短暫露臉了一下，引發期待。（翻攝自美女與野獸官方臉書）

《美女與野獸》電影版製作人之一的傑克莫里西（Jack Morrissey），昨天（26日）就在自己的臉書上PO出該片最新的藝術概念照以及拍攝現場照片，大家終於首度見到男星丹史帝文斯的「野獸」扮相，他留著一頭金色的長捲髮，穿著白色上衣的模樣看起來神采奕奕，展現出無比的王子魅力。

由男星丹史帝文斯的「野獸」扮相，終於在一組片場照中首度曝光。（翻攝自推特）

另一張照片則是「時鐘管家」伊恩麥克連與「燭臺管家」伊旺麥奎格的藝術概念照，看起來十分有趣，不過傑克莫里西也表示：「真正的設計與這張圖相去不遠了，只是不一定會是最終版本...」。還有一張照片，是劇中反派加斯頓站在桌子上與一大群人狂歡的片場照，而他在屋子裡的每個角落都使用了鹿角來當裝飾品，不僅相當吸睛，也明確表現出加斯頓的個性，看了這些照片後，不禁讓人更加期待真人版《美女與野獸》電影，究竟會帶給觀眾多少驚喜。

「時鐘管家」伊恩麥克連與「燭臺管家」伊旺麥奎格的藝術概念照也被公開，不過製作人傑克莫里西表示這不一定是最終版的樣子。（翻攝自推特） 劇中反派加斯頓在自家中開派對的照片也被公開，牆壁上掛著的許多鹿角裝飾十分搶眼。（翻攝自傑克莫里西臉書）