賺回本！《自殺突擊隊》全球賣破191億元

《自殺突擊隊》目前在全球已經賣破6億美金（約台幣191億元）。（翻攝自Comicbookmovie）

〔記者陳昱均／綜合報導〕即使在上映前就不被影評看好，DC漫畫改編的電影《自殺突擊隊》仍獲得許多影迷的支持，在票房上殺出一條血路，以亮眼成績反擊看衰此片的影評人。目前該片在全球票房已經賣破6億美金（約台幣191億元），導演大衛艾亞昨天就在推特上向粉絲們表達自己的謝意。

過去從未執導過如此大製作電影的大衛艾亞，這次為執導《自殺突擊隊》背負了不少壓力，他昨天（26日）就在推特寫道：「《自殺突擊隊》全球破6億美金了！謝謝大家的幫忙讓它如此成功！」由於該片的製作成本大約落在1億7500萬美金（約台幣55.7億元）左右，現在全球已經賣出超過191億元台幣，不僅賺回本，甚至也比不少影評人預期能獲得的票房成績還要好，也讓粉絲期待未來是否還有望能夠拍攝續集。

導演大衛艾亞昨天在推特感謝支持《自殺突擊隊》的所有人。（翻攝自大衛艾亞推特）