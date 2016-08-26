華視4千萬爛帳 公視下週交調查報告

公視第6屆董、監事第二次審查會議記者會 文化部長，鄭麗君。（記者潘少棠攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕文化部今日舉行第二次公共電視第六屆董、監事審查會議，15位審查委員經3輪投票選出7名董事、1輪投票選出1名監事，加上上月底選出的11位董事、2名監事，已達組成董、監事會的法定門檻。

不過，剛選出來的18位董事及3位監事，馬上得面臨華視的4千萬爛帳，華視於2006年7月正式加入「台灣公共廣播電視集團」，上個月21日，公視基金會舉行七月份董事會時，由於稽核室主任林惠崇請辭，於請辭公文指出「……仍發生關係法人帳務不清與誠信原則無法落實改善的問題」，爆出華視高達4千萬的帳務落差，公視隔日發布聲明，表示該「帳務疑義」發生於2012年之前，為「華視內部帳目問題」，將「由5位董事成立調查小組，進行徹查，並追究相關責任」。

文化部長鄭麗君表示，得知華視財務問題後，她立即致電邵玉銘，要求公視董事會「務必進行深入調查」，同時「盡速讓社會大眾了解」。

鄭麗君說，調查小組由第五屆董事童子賢擔任召集人，公視會在8月董事會時召開公視、華視聯席會議討論此事，邵玉銘答應她，下禮拜會將董事會開會後的調查報告送到文化部。