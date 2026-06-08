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娛樂 最新消息

鄧麗君經典再響 歌后們接力傳唱

鄧麗君雖逝世多年，但經典作品永流傳。（阿爾發音樂提供）鄧麗君雖逝世多年，但經典作品永流傳。（阿爾發音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕鄧麗君逝世已31年，但經典歌曲不斷被傳唱下去，包括彭佳慧、曹雅雯兩位金曲歌后，還有周蕙、林凡都透過歌聲向她致意。

周蕙（右起）、林凡、彭佳慧、曹雅雯一起參與「但願人長久」演唱會。（阿爾發音樂提供）周蕙（右起）、林凡、彭佳慧、曹雅雯一起參與「但願人長久」演唱會。（阿爾發音樂提供）

第17屆高雄春天藝術節所推出的「但願人長久」鄧麗君經典回聲音樂會，前晚在高雄流行音樂中心海音館登場，高雄市交響樂團攜手再次入圍金曲獎最佳華語女歌手的彭佳慧等4位歌手，重現鄧麗君的代表作品。

音樂會一開場就以鄧麗君原聲演唱的《你怎麼說》揭開序幕，過去她拍照時曾在頭髮上插上滿天星，周蕙這次也特別在髮上插上滿天星，帶來《甜蜜蜜》、《月亮代表我的心》等經典歌曲。林凡在演唱《漫步人生路》前，分享兒時隨家人從馬來西亞移居台灣的往事，直言這首歌就像一家人的生命主題曲，周蕙也驚喜重返舞台與她合唱《一見你就笑》，現場氣氛轉為歡樂。

彭佳慧演唱《你怎麼說》，與開場鄧麗君原聲巧妙呼應，另外唱《我只在乎你》時，台下歌迷大合唱。曹雅雯獻唱《空港》等歌曲，唱到《但願人長久》時，台上播出鄧麗君過去演出時身穿白紗謝幕的珍貴畫面，不少粉絲感動拭淚。

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