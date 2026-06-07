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娛樂 最新消息

頑童旋風雄蛋嗨兩週 限定歌單寵粉

「頑童MJ116」昨起在高雄巨蛋開唱。（本色音樂提供）「頑童MJ116」昨起在高雄巨蛋開唱。（本色音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「頑童MJ116」入圍本屆金曲獎最佳演唱組合獎，昨晚唱進高雄巨蛋，兩週將舉辦5場演唱會，繼台北小巨蛋7場、台中洲際棒球場2場演出後，「OGS」巡演在台灣累積近20萬人次朝聖。高雄站被團員視為整趟巡演的「最終進化版」，「冠軍獎盃」舞台更是巡演中最貼近觀眾的一站，即便如此，團員仍特地安排繞場環節，超級寵粉。

瘦子向熱情歌迷喊話，希望全場大聲唱。（本色音樂提供）瘦子向熱情歌迷喊話，希望全場大聲唱。（本色音樂提供）

頑童「OGS」巡演歷經台北、台中，每站舞台都隨著場地條件精心調整，只為帶給觀眾最佳體驗，3人也重新調整歌單內容，給足歌迷驚喜。

演唱會由《走跳》揭開序幕，緊接著《幹大事》組曲登場，開場就將高雄巨蛋氣氛推向高點。當熟悉旋律響起，全場歌迷齊聲大合唱，再次展現頑童驚人的現場魅力。

瘦子在台上笑問觀眾：「高雄怎麼樣？第一天你們沒有熱開來，你們可以更好，我沒有看到你們的全部。今天晚上聽到任何一首歌，你們會唱的話，大聲唱出來，我們一起共同完成這個晚上好嗎？」

高雄站保留「OGS」巡演的核心精神與經典作品，頑童特別調整部分演出內容，加入多首先前場次未曾演唱的歌曲作為高雄限定彩蛋，包括《Pali Pali》、《笨小孩》與《Rain City》，更讓不少老鄉（粉絲名）直呼：「敲碗好久終於聽到。」小春也首度在頑童演唱會獻唱《愛到才知痛》，成為高雄場令人驚喜的亮點之一。

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